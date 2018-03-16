Kırım Tatar Meclisi’nden Poroşenko’ya Kırım ültimatomu

Ukraynalı gazeteci yazar Roman Skrıypin’e röportaj veren İslamov, Kırım'a özerklik statüsünün verilmesi ile ilgili anayasal reformunun kabulünde oluşan gecikmeyi, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun ‘çok büyük bir hatası’ olarak niteledi.

İslamov, “18 Mayıs’a kadar vaktimiz var. Çok az kaldı. Tüm halkın beklediğini düşünün. 18 Mayıs’a kadar bekleyeceğiz ve inanın ki ne Rıfat Çubarov, ne de Mustafa Cemilev (Meclis'in diğer iki lideri) birçok şeyi açıklamak ve birçok şeyi yapmak isteyen halkı tutamayacak, çünkü halk bir yay gibidir, onurlu bir duruş sergiliyor” diye konuştu.

'SAAKAŞVİLİ'NİN ÇADIR KENTİ BİR HİÇ KALACAK'

Bu konuda gelişmenin olmaması halinde Ukrayna parlamentosunun yakınında protesto gösterilerinin düzenleneceğini söyleyen İslamov, “İnan ki MihoMaydan (Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin organize ettiği gösteriler) esnasında kurulan çadır kenti (Mayıs’ta yapılacak gösterilerde kurulacak olana göre) bir hiç kalacak” diye uyardı.

Ukrayna milletvekili ve eski Kırım Tatar Meclisi lideri Mustafa Cemilev daha önce Yüksek Rada’ya Ukrayna anayasasında Kırım Tatarlarının statüsünün resmileştirilmesi ve yarımadanın özerk bölge olarak yeniden formatlanmasıyla ilgili yasa tasarısı sunmuştu.

Kırım Tatar Meclisi, Nisan 2016'da Rusya’da ‘radikal örgüt’ olduğu gerekçesiyle Kırım Yüksek Mahkemesi’nin kararıyla yasaklanmış, örgütün liderleri Lenur İslamov, Mustafa Cemilev ve Rıfat Çubarov, Rusya’nın topraklarına katıldıktan sonra Kırım’ı terk etmişti.