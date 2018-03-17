Kremlin: Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak isteriz

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal'in Rusya tarafından zehirlendiği iddialarının şaşkınlık verici olduğu belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın tüm ülkelerle iyi geçinmek istediğini söyledi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya yöneltilen ithamları değerlendirdi. Peskov "Bu dalga İngiltere'den başladı. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Bunu daha önce de söyledik" yanıtını verdi.

Peskov, "Rusya'nın uluslararası toplum tarafından sorumluluk sahibi ve tüm ülkelerle iyi ilişkilerin kurmak isteyen bir ülke olarak algılanması gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Skripal olayındaki rolüyle ilgili açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca tekrarladı. Bu olayda, anlaşılabilir bir kanıtın olmadığı açık. Elbette biz, asılsız olarak herhangi bir sonuç çıkarmanın mümkün olduğunu düşünmüyoruz" dedi.