Rusya’da başkanlık seçimleri: Oyların yüzde 76.67’si Putin’e, katılım oranı 67.4

Rusya’da seçmenler dün devlet başkanını seçmek için sandığa gitti. Mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, oyların yüzde 76.67’sini aldı. Bu oran, Rusya tarihinde bir rekor oldu. Katılım oranı ise 2012’deki seçimlere kıyasla arttı ve yüzde 67.4’e ulaştı.

Kırım’ın resmen Rusya’ya bağlanmasının yıldönümünde Rus seçmenler, ülkenin yeni devlet başkanını seçti.

Putin, Rusya tarihinde bir rekor olarak seçmenlerin yüzde 76.67’sinin (56 milyondan fazla) oyunu aldı. Sonuçların kesinleşmesi ile 4. görev süresine başlayacak olan Putin, 2004 yılındaki seçimlerde yüzde 52.94, 2012’deki seçimlerde de yüzde 63.6 oy almıştı. Putin, ayrıca Moskova’da seçmenlerin yüzde 70.88’ini aldı ve başkentte en çok oy alan aday oldu.

En çok oy alan ikinci aday ise Komünist Parti’den Pavel Grudinin'di. Seçmenlerin yüzde 11.80’i (8 milyon 642 bin) Grudinin’e oy verdi. Liberal Demokrat Parti’den Vladimir Jirinovski de yüzde 5.66 (4 milyon 148 bin) oranında oy aldı.

Seçimlerde tek kadın aday olan Sivil İnisiyatif Partisi’nden Kseniya Sobçak da seçmenlerin yüzde 1.67’sinin (1 milyon 224 bin) desteğini kazandı.

Yabloko Partisi’nin adayı Grigoriy Yavlinskiy yüzde 1.04 (764 binden fazla), Büyüme Partisi’nin adayı Boris Titov yüzde 0.76 (554 binden fazla), Rusya Komünistleri Partisi’nin adayı Maksim Suraykin yüzde 0.68 (498 binden fazla), Halk Birliği Partisi’nin adayı Sergey Baburin yüzde 0.65 (477 binden fazla) oy aldı.

KATILIM ORANI ARTTI

© Sputnik/ Yevgeniy Biyatov Rus askerleri Hmeymim’de başkanlık seçimleri için oy kullandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na göre oyların yüzde 99.75’inin sayılmasının ardından katılım oranı yüzde 67.4'tü. Bu rakam, katılım oranının bir önceki seçimlere göre arttığını gösterdi. Önceki seçimlerde katılım oranı yüzde 65.3’tü. Kremlin ise henüz resmi olarak katılım oranını açıklamadı.

Bu yıl seçmenler 6 yıl önceki seçimlere kıyasla daha erken saatlerde oy kullanmayı tercih etti. Seçmenlerin yüzde 16’sı sabah saat 10.00’dan önce sandık başına geldi. Bu oran 6 yıl öncekinden 2 buçuk kat daha fazla oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki katılım oranı yüzde 59.95 olarak kaydedildi. Bir önceki seçimlerde bu oran yüzde 58.34’te kalmıştı. St. Petersburg’da ise saat 18.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 52.72 olarak açıklandı.

Kamçatka ve Çukotkiy gibi bazı bölgelerde de katılım oranı yüzde 100’e ulaştı. Ancak bazı bölgelerde de katılım oranında düşüş gözlendi. Katılım oranı Çeçenistan’da yüzde 78.11, Dağıstan’da yüzde 72.04 oldu. Bu oranlar 2012’deki seçimlerde sırasıyla yüzde 99.61 ve yüzde 91.3’tü.

KATILIM ORANI BEKLENDİĞİ GİBİ MİYDİ?

Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketinde katılım oranının yüzde 63-67 arasında olması bekleniyordu. Rusya Kamuoyu Vakfı’nın (FOM) anketinde katılım oranı yüzde 63-64 olarak tahmin edilmişti.

RBK’ya konuşan uzmanlar katılım oranının yüzde 65’e ulaşmasının iyi bir sonuç olacağını belirtmişti. Katılım oranının artmasında Putin tarafından 2017 yılında onaylanan seçim düzenlemesi de etkili oldu. Düzenlemeye göre, seçmenlerin kayıtlı olduğu bölgede oy kullanması zorunlu tutulmamış, ilgili mecralara önceden bildirilmesi halinde oy kullanılmasına izin verilmişti.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu da seçimler öncesinde katılımı arttırmak için geniş çapta reklam kampanyaları düzenlemişti. Bu arada Rusya’da katılım oranı yüzde 70’in üzerine hiçbir zaman çıkmadı. 1996 yılındaki seçimlerde iki tur seçim yapılmış, ilkinde yüzde 69.8 katılım, ikincisinde yüzde 69.4 katılım gösterilmişti.