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    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı

    Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rusya
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    Rus Dışişleri, eski Rus ajan Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili tüm büyükelçileri toplantıya çağırdı. Dışişleri'ne bağlı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, toplantıda İngiltere'nin topraklarındaki bir terör saldırısından kendisini koruyamadığını ya da olayın arkasında olduklarını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
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    Yermakov "İngiltere yönetimi giderek daha da asabileşmeye başladı. Bu genel anlamda anlaşılır bir durum. Zaman ilerliyor. Kendi kendilerini çıkmaza soktular. Giderek artan sorulara nihayetinde cevap vermek zorunda kalacaklar"dedi.

    'TEK BİR ŞEY NET: RUSYA'NIN BU OLAYLA HİÇBİR ALAKASI YOK'

    Yermakov "Salisbury'de Skripaller'e yapılan saldırının yalan ve hukuk dışı bir macera olduğu gittikçe daha da açığa çıkıyor. Yapılacak tek şey olayın arkasında kim olduğunu, amacının ne olduğunu açığa çıkarmak. Ancak tek bir şey net: Rusya'nın bu olayla hiçbir alakası yok. En azından şu nedenden: Rusya için böyle bir macera kabul edilemez, bu bizim için hiçbir açıdan kârlı değil" dedi.

    Yermakov "Basit bir mantıkla şu iki şey söylenebilir: İngiliz yönetimi ya topraklarındaki bir terör saldırısını önleme becerisine sahip değil ya da saldırıyı doğrudan ya da dolaylı olarak kendileri düzenledi" sözlerini sarf etti.

    Yermakov, ortada İngiltere topraklarında bir Rusya vatandaşına (Yuliya Skripal) saldırının söz konusu olduğunu vurguladı.

    'LONDRA VE OPCW'DEN RESMİ VE DETAYLI BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © Sputnik/
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    İngiltere'nin olayla ilgili verdiği cevaplardan tatmin olmadıklarını, en önemli soruların hâlâ cevapsız olduğunu belirten Yermakov, kanıtların yok edilmiş olabileceği ihtimalini de dışlamadıklarını ifade etti.

    İngiltere'nin olayla ilgili numunelere ve bilgilere ulaşılması teklifini hâlâ reddettiğini vurgulayan Yermakov, Londra'dan resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

    Yermakov "Yine ret cevabı aldık, hem de hiçbir açıklama olmadan. Londra ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) resmi ve detaylı bir açıklama bekliyoruz" dedi.

    'ASKERİ GAZ OLSAYDI, KURBAN SAYISI DAHA FAZLA OLURDU'

    Aeroflot'un eski CEO'su Nikolai Gluşkov 12 Mart'ta Londra'nın güneyindeki New Malden banliyösündeki evinde ölü bulundu. Gluşkov'un (68) boğularak öldürüldüğüne dair kanıtlar üzerinden cinayet soruşturması yürütülüyor.
    © REUTERS/ Toby Melville
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    Yermakov, İngiltere'nin olayda askeri bir gaz kullanıldığı iddiasını da bir kez daha reddetti.

    Yermakov "Kendine saygısı olan herhangi bir uzman, gerçekten askeri gazın kullanılmış olması durumunda kurban sayısının daha fazla olmasının kaçınılmaz olacağı bilgisini verecektir. Ancak Londra'dan aldığımız cevaplar, tamamen başka bir tablo olduğunu gösteriyor" dedi.

    Yermakov, açıklamalarına şöyle devam etti: "Olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Bütün ayrıntıları inceliyoruz. Zamanı geldiğinde bu provokasyonu gerçekleştiren ve dahli olan tüm tarafların cezalandırılacağından eminiz. Ayrıca şunun altını da bir kez daha çizmek istiyorum: Rusya kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyor."

    Yermakov, söylediklerinin çarpıtılmaması gerektiğini de vurguladı.

    'OKYANUS ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR'

    Yermakov ayrıca "Hayal edecek olursak, tüm bunlar okyanus ötesinden gerçekleştirilmiş olabilir. Zira İngiltere'nin en yakın partnerinin, dünyanın resmi olarak elinde en çok kimyasal silah bulunan ülkesi olduğu bir sır değil. Belki de bununla Salisbury'de olan kirli oyunlar açıklanabilir. Fakat elbette burada komplo teorisi şeması çıkarmak istemeyiz. Bunu kesinlikle yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

    Yermakov, İngiltere'nin, Rusya vatandaşı olan Yuliya Skripal'e konsolosluk düzeyinde dahi erişim sağlanmasına izin vermemesinin şaşırtıcı olduğunu, bunun devletlerarası iletişim kurallarının da ihlali olduğunu ifade etti.

    Yermakov, İngiltere'den olayla ilgili gerekli yanıtları almadıkları gibi, İngiliz yetkililerinin ifadelerinde çok fazla kafa karışıklığı ve tutarsızlıkların olduğunu belirtti.

    'RUSYA ELİNDEKİ KİMYASAL SİLAHLARI İMHA ETTİ'

    Yermakov, Rusya'nın OPCW'ye üyeliği çerçevesinde elindeki kimyasal silahları imha etme yönündeki sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

    Yermakov "Sovyetler Birliği'nden kalan, 40.000 tonluk, dünyanın en büyük kimyasal silah deposu imha dildi. OPCW de Rusya'nın elindeki tüm kimyasal silahları imha ettiğini resmi olarak doğruladı" dedi.

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    Etiketler:
    Toplantı, Büyükelçi, OPCW, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Sergey Yermakov, İngiltere, Rusya
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