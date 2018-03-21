Kremlin’den ‘Lavrov, görevinden ayrılacak’ iddialarına yanıt

ABD merkezli Rusça yayın yapan RTVI kanalı, Rus Dışişleri’ne yakın bazı kaynakları dayanak göstererek Lavrov’un yeni kabinede olmayacağını ileri sürdü. Lavrov’un, 2004’ten beri görev başında olması ve artık yorulması nedeniyle görevinden ayrılmak istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, “Bu spekülasyonlara dikkat vermeyip Lavrov’u doğum günü nedeniyle kutlayalım” dedi.

Bugün 68 yaşına giren Lavrov, doğumgününü Japon mevkidaşı Taro Kono ile yapacağı görüşme için Tokyo’da geçirdi. Kono, görüşmede Lavrov’a futbol topu şeklinde bir pasta sundu.

🇷🇺🇯🇵 Sergey #Lavrov visits Tokyo on his birthday. On this occasion Taro Kono has presented him a football ball cake. Sergey #Lavrov has returned the favor and handed over the official ball of @fifaworldcup to his Japanese colleague pic.twitter.com/XHX85Ps4kb — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 21, 2018

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