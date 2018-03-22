Halk Rusya’nın yeni silahlarının isimlerini belirledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Mart’ta kamuoyuna duyurduğu yeni lazer silah, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir su altı drone ve sınırsız menzilli cruise füzesi için halkın belirlediği isimleri açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonucu yeni su altı dron ‘Poseidon’, yeni lazer silah ‘Peresvet’, yeni sınırsız menzilli nükleer enerji güdümlü füze de ‘Burevestnik’ olarak adlandırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart günü Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında, Rus ordusunun 'yenilmez' bir füze başlıkları ve benzersiz silahlar geliştirdiğini söylemişti. Rus lider, hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini ve saldırma niyetlerinin olmadığını, tüm yeni silahların savunma amaçlı geliştirildiğini kaydetmişti.

‘ADLAR ÇOK BAŞARILI’

Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında yeni üç silaha verilen adları değerlendiren Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, “Adların çok başarılı olduğunu, bu silah türlerinin kullanma alanları ile özelliklerinin altını çizdiğini düşünüyorum” dedi.

Adların resmi olarak ne zaman kabul edileceği sorusuna da yanıt veren Borisov, “Bugün saat 20.00’de bunun gerçekleşmiş olduğunu kabul edelim” dedi.

‘YENİ RUS SİLAHLAR SERGİLENDİKTEN SONRA ABD DOĞRU SONUÇLAR ÇIKARMALI’

ABD’yle temasların sürdüğünü belirten Borisov, “Elbette yabancı meslektaşlarımız, son imkanlarımızın ilanı ve sergilenmesine ciddi yaklaşıyor olabilir. Ama onlar bununla ilgili doğru sonuçlar çıkarmalı. Bir kez daha tekrarlıyorum bu, yeni silahlanma yarışına çağrı değil. Bu, müzakere masasına oturarak anlaşmaya varma çağrısı” ifadelerini kullandı.