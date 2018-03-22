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    Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko

    Rus Büyükelçi: Skripal davasını çözmek için dedektif Hercule Poirot’un bilgeliği gerekli

    © AFP 2018/ JEAN-PIERRE CLATOT
    Rusya
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    Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, Londra’nın kanıtları sunmaması nedeniyle eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili davayı çözmek için, İngiliz polisiye roman yazarı Agatha Christie’nin yarattığı kurgusal dedektif karakter Hercule Poirot’un bilgeliğine sahip olunması gerektiğini söyledi.

    Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nde verilen basın toplantısında konuşan Yakovenko, İngiltere’nin hâlâ Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in zehirlenmesi olayıyla ilgili bilgileri Moskova’ya vermeyi reddettiğini belirtti.

    Londra’nın hiçbir kanıt olmaksızın Moskova’yı suçladığını ve işbirliğini reddettiğini belirten Yakovenko, Moskova’nın taleplerinin kasıtlı olarak reddedildiğini ifade etti.

    Gazetecilerin Büyükelçiliğin Twitter’da yayınladığı “Kanıt yokluğunda, Salisbury’de Poirot’a ihtiyacımız var” mesajıyla konuyu tiye mi aldığı sorusunu yanıtlayan Yakovenko, yazılanları savundu.

    Yakovenko “Soruşturma gizli tutuluyor. İngiltere hükümetinin amacını bilmiyoruz. Mesajda bunların yazılmasının nedeni de şu: Olay o kadar karmaşık ki, soruşturma için Poriot gibi birinin bilgeliğine ihtiyacımız var” dedi.

    ​Yakovenko “Şimdiye kadar ne Nükleer Silahların Yasaklanması Örgütü’ne ne bize ne İngiltere’nin partnerlerlerine ne de kamuoyuna kanıt sunuldu. İngiltere uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu yanıltma konusunda kötü bir sicile sahip. Soruşturma konusunda tam anlamıyla şeffaflık ve Rusya ile tam işbirliği istiyoruz” dedi.

    Yakovenko, Londra’nın kullanıldığını iddia ettiği sinir gazının isminin farklı zikredildiğini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın A-234 dediğini, ancak İngiltere Başbakanı Theresa May konuşurken de ‘Noviçok’ isminin kullanılarak, Rusya ile ilgili yapay bir bağlantı kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

    BRITISH COUNCIL RUSYA’DAKİ EYLEMLERİNİ DURDURDU

    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var
    Londra’nın 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararının ardından Moskova’nın, Rusya’daki yasal statüsü belirlenmemesi nedeniyle aldığı karar doğrultusunda British Council, faaliyetlerini durdurdu.

    Devlet destekli ve yurtdışında kültürel faaliyetler yürüten kurumun açıklamasında, tüm programlar ve etkinliklerin iptal edildiği de belirtilerek “Bu durum nedeniyle derin üzüntü duyuyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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    Etiketler:
    Hercule Poirot, Agatha Christie, Sergey Skripal, Aleksandr Yakovenko, İngiltere, Rusya
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