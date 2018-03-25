Peskov: İnsanlar Putin’in boş konuşmadığını biliyor

NTV televizyonundaki bir programda konuşan Peskov, Putin’in yeni başkanlık döneminde nasıl hareket edeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov "Hepimizin bildiği ve etrafında toplandığı Putin ile gelecekte bizim için neyin gerekli olduğunu bilen, öngörüsü sıradan bir seçmenden çok daha geniş olan Putin arasında bir ilişki var. Putin, ne yönde hareket etmesi, nasıl hareket etmesi gerektiğini bildiğini söylediğinde, insanlar onun boş konuşmadığını biliyor. Putin zaten daha önce birçok kez popülist biri olmadığını kanıtladı" dedi.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Kremlin: Putin kırmızı çizgilerini kimseye çiğnetmez

Putin’in önce kendisi için bir yol haritası çıkaracağını, ikinci olarak da yeni ekibini belirleyeceğini ifade eden Peskov, Rus liderin önceliğinin içişleri olduğunu vurguladı.

Peskov "Putin’in önceliği içeride olan sorunlarla ilgilenmek. Bu sorunlarla Putin her gün, 7/24, tatil yapmadan, belirli bir mesai saatine bağlı kalmaksızın ilgileniyor" ifalerini kullandı.