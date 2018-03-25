Rusya'daki yangında 37 kişinin öldüğü doğrulandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya'nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Daha önce 40'ı çocuk 69 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Soruşturma Komitesi’nin Telegram’da yayınladığı mesajda, “Şu an itibarıyla Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Keremovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Daha önce 40'ı çocuk 69 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti https://t.co/NPUeZTBPLb pic.twitter.com/MbBWn6Ndau — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 25, 2018

Olay yerine ilişkin görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

В #Кемерово при пожаре в кинотеатре в #ТЦ погибли четыре ребенка. 😔😔😔

Их тела найдены прямо в кинозале. pic.twitter.com/Eb7UEIHNd3 — Yuriy ⚡️ (@yuriy_rus96) March 25, 2018

​Yangın esnasında çevreyi güvenlik çemberine alan polis, bölgedeki insanları olay yerinden tahliye etti. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, yangın çıktığı sırada AVM'de en az yüz kişi bulunuyordu.

Sibirya'nın kömür madenciliği faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bölgesi olan Kemerovo, Moskova'nın 3 bin 600 kilometre doğusunda yer alıyor.