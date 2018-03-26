Rusya: Doğu Guta’dan son 2 günde, 6 bin 400’den fazla militan çıktı

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, son 2 günde Doğu Guta’dan çıkan 6 bin 400’den fazla militan ile aile üyelerinin İdlib’teki çatışmasızlık bölgesine ulaştırıldığını belirtti.

Yevtuşenko, "İnsani operasyonun sadece 2 gününde Arbil, Cübeyr, Ayn Terma ve Zamalka yerleşimlerinden 6440 militan ve ailesi çıkarıldı. Hepsi İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Kal'at el-Mudik yerleşimine ulaştırıldı" dedi.