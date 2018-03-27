Lavrov: Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin kabalığına mutlaka yanıt vereceğiz

'BATI'DAKİ MUKTEDİR ELİTLERİN HALKI DİNLEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'
Lavrov'a göre Skripal olayıyla birlikte Batı'daki muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediği ortaya çıktı.
Lavrov, "Washington ve Londra'daki siyasetçilerin açıklamaları, Anglo-Sakson İngiliz adalet sistemine hakaret niteliğinde. Mevcut durum, Batılı muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediğini ortaya koyuyor. Bugün bana Die Welt gazetesinin anketiyle ilgili bir haber gösterdiler. Buna göre halkın yüzde 80'inden fazlası Rusya'ya yaptırım uygulanmasına olumsuz baktığını belirtiyor. Bu nedenle, doğrudan demokrasi mekanizmalarını daha sık kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
'SINIRDIŞILARIN NEDENİ WASHINGTON'UN UYGULADIĞI BASKI'
Lavrov'a göre Rus diplomatların sınırdışı edilmesinin altında 'Washington'un uyguladığı devasa baskı ve şantaj' yatıyor.
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