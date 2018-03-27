Lavrov: Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin kabalığına mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın Londra'nın Salisbury semtinde zehirlenmesi gerekçesiyle topraklarındaki bazı Rus diplomatları sınırdışı eden Batılı ülkelerin 'bu kaba tutumuna mutlaka yanıt vereceklerini' söyledi.

© REUTERS/ David Gray Yeni Zelanda Başbakanı: Sınırdışı edecek Rus casusu bulamadık

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın İngiltere, ABD, Avustralya ve 16 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına yanıt verilip verilmeyeceği sorusuna "Yanıt vereceğiz, şüpheniz olmasın. Zira bu kabalığa tahammül etmeyi kimse istemez. Bunu yapmayacağız" dedi.

'BATI'DAKİ MUKTEDİR ELİTLERİN HALKI DİNLEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI'

Lavrov'a göre Skripal olayıyla birlikte Batı'daki muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediği ortaya çıktı.

Lavrov, "Washington ve Londra'daki siyasetçilerin açıklamaları, Anglo-Sakson İngiliz adalet sistemine hakaret niteliğinde. Mevcut durum, Batılı muktedir elitlerin halkın sesine kulak vermediğini ortaya koyuyor. Bugün bana Die Welt gazetesinin anketiyle ilgili bir haber gösterdiler. Buna göre halkın yüzde 80'inden fazlası Rusya'ya yaptırım uygulanmasına olumsuz baktığını belirtiyor. Bu nedenle, doğrudan demokrasi mekanizmalarını daha sık kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'SINIRDIŞILARIN NEDENİ WASHINGTON'UN UYGULADIĞI BASKI'

Lavrov'a göre Rus diplomatların sınırdışı edilmesinin altında 'Washington'un uyguladığı devasa baskı ve şantaj' yatıyor.