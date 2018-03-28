Rusya: Kuzey Kore ve Çin liderleri arasındaki görüşmeyi olumlu değerlendiriyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Pekin'de yapılan görüşmeyi Kore Yarımadası'ndaki olumlu eğilimleri güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şi ile Kim arasındaki görüşmenin olumlu bir adım olduğu açıklamasını yaptı.

Açıklamada "Çin ve Kuzey Kore liderinin Pekin'deki görüşmesini olumlu değerlendiriyoruz. Bu görüşme, Kore yarımadası ve çevresindeki son zamanlarda gözlenen olumlu eğilimleri güçlendirecek önemli bir adım" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Moskova'nın Çin'le olan işbirliğini geliştirmeye ve bölgedeki sorunların çözümü için diyaloğa hazır olduğu belirtildi.

'PUTİN İLE KİM ARASINDA PLANLANAN BİR GÖRÜŞME YOK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kim Jong-un arasında şimdilik planlanan bir görüşme olmadığını söyledi.

Kim Jong-un 25-28 Mart tarihleri arasında Çin'e gitti. Ziyaret sırasında iki ülkenin lideri arasında görüşme gerçekleşti.