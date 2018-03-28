Kayıt
00:33 29 Mart 2018
Ankara+ 7°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu: Askeri polis Rusya’nın Hmeymim ve Tartus’taki üslerini koruyor

    © Sputnik/ Cyril Kallinikov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri polisin Rusya’nın Hmeymim ve Tartus’taki askeri üslerinin güvenliğini eksiksiz bir şekilde sağladığını belirtti.

    Suriye’ye giden Rus gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
    © AA/ Burak Akay
    Suriye'ye giden Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
    Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Şoygu, Rus askeri polisin Suriye’de yerine getirdiği görevlerden övgüyle bahsetti.

    Orgeneral Şoygu, “Askeri polis yerel birliklerinin ve askeri birimlerinin Suriye'deki askeri görevlerini cesurca ve özverili bir şekilde yerine getirdiklerini, yerel makamların teröristlerden kurtarılan topraklarda yasal düzeni sağlamalarına yardım ettiklerini, sivillerin ve aileleriyle birlikte militanların Doğu Guta'dan ayrılmasını sağladıklarını, Hmeymim ve Tartus'taki Rus askeri üslerinin güvenliğini eksiksiz olarak sağladıklarını ve ayrıca askeri konvoyların Suriye yollarındaki güvenliklerini sağladıklarını özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

    Kazanılan deneyimlerin askeri polisin daha da geliştirilmesi için dikkate alınması gerektiğini söyleyen Şoygu, askeri polisi ‘Silahlı Kuvvetlerde yasal düzenin sağlanmasında etkili bir araç ve garnizon faaliyetlerinin organizasyon ve yönetiminde komutanların güvenilir yardımcısı” olarak niteledi.

    Rus Bakan, “Savunma Bakanlığı askeri polislerin eğitimine özel önem veriyor. Geçtiğimiz aralıkta Vladikavkaz kentinde, askeri polislerimizin eğitim gördüğü ve beceri seviyesini yükselttiği bir eğitim merkezi açıldı” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Zaharova: Suriye'de Rus olduğu tahmin edilen 5 kişi öldü, Rus askerleri değil
    Suriye’deki Rus askerleri 111 hasta ve mahkumu taşıyan insani konvoyun güvenliğini sağladı
    Rus ve ABD genelkurmay başkanları Suriye’yi konuştu
    Etiketler:
    Rusya Savunma Bakanlığı, Sergey Şoygu, Hmeymim, Tartus, Suriye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Best of Russia 2017 fotoğraf yarışmasının finalistleri
    Best of Russia 2017 yarışmasının finaline kalan fotoğraflar
    Karikatür
    Avustralya, 'Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına' katılan son ülke oldu
    İnfografik
    Rus diplomatları sınır dışı eden ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam