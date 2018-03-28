Şoygu: Askeri polis Rusya’nın Hmeymim ve Tartus’taki üslerini koruyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Şoygu, Rus askeri polisin Suriye’de yerine getirdiği görevlerden övgüyle bahsetti.

Orgeneral Şoygu, “Askeri polis yerel birliklerinin ve askeri birimlerinin Suriye'deki askeri görevlerini cesurca ve özverili bir şekilde yerine getirdiklerini, yerel makamların teröristlerden kurtarılan topraklarda yasal düzeni sağlamalarına yardım ettiklerini, sivillerin ve aileleriyle birlikte militanların Doğu Guta'dan ayrılmasını sağladıklarını, Hmeymim ve Tartus'taki Rus askeri üslerinin güvenliğini eksiksiz olarak sağladıklarını ve ayrıca askeri konvoyların Suriye yollarındaki güvenliklerini sağladıklarını özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

Kazanılan deneyimlerin askeri polisin daha da geliştirilmesi için dikkate alınması gerektiğini söyleyen Şoygu, askeri polisi ‘Silahlı Kuvvetlerde yasal düzenin sağlanmasında etkili bir araç ve garnizon faaliyetlerinin organizasyon ve yönetiminde komutanların güvenilir yardımcısı” olarak niteledi.

Rus Bakan, “Savunma Bakanlığı askeri polislerin eğitimine özel önem veriyor. Geçtiğimiz aralıkta Vladikavkaz kentinde, askeri polislerimizin eğitim gördüğü ve beceri seviyesini yükselttiği bir eğitim merkezi açıldı” ifadelerini kullandı.