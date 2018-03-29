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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Zaharova: İngiltere'nin Skripal olayıyla ilgili kanıtları küresel yalan

    © Sputnik/
    Rusya
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (48)
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesiyle ilgili İngiltere tarafından sunulan ancak sadece basındaki suçlamalardan oluşan kanıtları 'küresel yalan' olarak nitelendirdi.

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    © REUTERS/ Simon Dawson
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    Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Kommersant gazetesinin İngiltere'nin yabancı büyükelçilere yaptığı ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen gerekçelerin anlatıldığı 6 sayfalık 'gizli sunum' hakkındaki soruları yanıtladı.

    Zaharova, "Tüm dünya bu 'çok önemli kanıtları' gördükten sonra İngiltere'nin Moskova büyükelçisi tarafından esas ve bu kez tartışma götürmez suçlamaların dile getirildiğine dair bilgiler sosyal medyadaki propaganda makinesi, isimsiz kaynaklar, uzmanlar, sahte hesaplar aracılığıyla yayılmaya başladı. İngiliz meslektaşlarımızın söz konusu gizli toplantıya davet edilmeyen Rus Dışişleri yetkililerinin huzurunda bunları dile getirmekten korktuğunu düşününce, söz konusu tartışma götürmez kanıtların neler olduğunu tahmin etmekten bile korkuyorum" ifadelerini kullandı.

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    Zaharova, bu konuda şu an itibarıyla gözlemledikleri tüm her şeyin küresel yalan olduğunu vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
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    İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Rus Dışişleri'ne bu sunuma dikkat çektiği için teşekkür ettiğini de anımsatan Zaharova, İngilizlerin Rus tarafının resmi taleplerini görmezden gelip Twitter üzerinden bu tür açıklamalar yapmasını gülünç bulduklarını vurguladı.

    Kommersant gazetesi İngiltere'nin yabancı büyükelçilere yaptığı ve Rus diplomatların sınırdışı edilmesi kararlarını tetikleyen gerekçelerin yer aldığı 6 sayfalık 'gizli sunumu' yayınlamıştı. 'Kanıt' olarak gösterilen sunumda Skripal olayıyla ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar yer alırken, kamuoyunun bildiğinden farklı bir bilgiye yer verilmemişti. Sunumda ayrıca Batı'nın dünyada olup biten her şeyden Rusya'nın sorumlu tutulması histerisi de bir kez daha kendini göstermişti.

    Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova, sunumda kanıt niteliğinde bir şey olmadığına işaret etmişti.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (48)

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    Etiketler:
    İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kommersant gazetesi, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Mariya Zaharova, İngiltere, Rusya
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