Rus elçi: Skripal vakası, İngiliz istihbaratının provokasyonu

Rus NTV televizyonuna demeç veren Yakovenko, "Bu provokasyon İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi. Bizimle iş birliğini reddediyorlar, bize hiçbir bilgi sunmuyorlar. Özellikle de bu durum, söz konusu vakanın İngiliz istihbaratının provokasyonu olduğu sonucuna yöneltiyor" ifadelerini kullandı.

'İNGİLTERE, AB'NİN TÜM KOŞULLARINI KABUL ETTİ'

Yakovenko, provokasyonun amacının ne olduğu sorusunysa şu yanıtı verdi: "İngiltere şu anda çok zor bir durumda. Burada iki husus var. Birincisi, Brexit ile bağlantılı olan iç boyut. Eğer dikkat ettiyseniz, Brüksel'de Skripal'le ilgili açıklama kabul edildiğinde, Brexit konusundan hiç bahsedilmedi. Bununla birlikte İngiltere ve AB ülkeleri arasındaki müzakerelerin devamı konusunda çok önemli anlaşmalar yapıldı. Yani konu sümen altı edildi ve İngilizler Brüksel'in tüm koşullarını kabul etti. Bu hem sümen altı edildi, hem de kamuoyunun gözü önünde yapıldı."

'PROVOKASYONUN AMACI PARLAMENTONUN VE HALKIN DESTEĞİNİ ALMAK'

Rus elçi, ikinci hususu şu ifadelerle tanımladı: "Birkaç yıl önce İngiltere, Batı ittifakındaki rolünün ne olacağı üzerinde aktif olarak duruyordu. Ulusal güvenlik konsepti kabul edildikten ve Başbakan Theresa May tarafından onaylandıktan sonra İngiltere, Rusya'yı dizginleme cephesinde liderlik rolüne soyundu. Rusya'yı dizginlemek ve bunun hem parlamento hem de halk nezdinde destek bulması için büyük bir provokasyona ihtiyaç duyuldu. Söz konusu provokasyon da tam olarak bu amaçla gerçekleştirildi."

Yakovenko, İngiltere'nin Skripal vakasıyla ilgili bilgileri gizleyemeyeceğini de vurguladı.

'İZLEYECEĞİMİZ YÖNTEMİ SEÇME AŞAMASINDAYIZ'

"Aleksandr Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepeliçnıy, Nikolay Gluşkov vakalarında olduğu gibi bu kez Skripal vakasıyla ilgili bilgileri gizlemeyi başaramayacaklar. Rusya, İngilizlerin hukuki çerçevenin dışına çıkmasına izin vermeyecek. İngilizlerin hesap vermesi gerekiyor" diye devam eden Yakovenko, Rusya'nın izleyeceği yöntemi seçme süreci içinde olduğunun altını çizdi.