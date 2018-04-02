Rus restoran zinciri Teremok’a ilginç sorular: Gizli toplantılar yapıyor musunuz, Putin’e mi aitsiniz?

Rusofobi, ünlü Rus fast-food restoran zinciri Teremok’a da sıçradı. Restoranın yurt dışındaki tek şubesinin bulunduğu ABD’nin New York kentinde gıda müfettişinin denetim sırasında “Restoranın bodrumunda gizli toplantılar yapıyor musunuz? Restoran Putin’e mi ait?” gibi sorular yönelttiği belirtildi.

Geleneksel Rus mutfağından lezzetler sunan Teremok'un New York'taki restoranındaki rutin bir denetim, çeşitli histerilere sahne oldu.

Restoranın kurucusu ve Genel Müdürü Mihail Gonçarov, denetim sırasında düşmanca bir yaklaşımla karşı karşıya kaldıklarını ve kendilerine bodrum katında gizli toplantılar yapıp yapmadıklarının sorulduğunu yazdı.

Müfettişin sorduğu diğer soruların "Şirketiniz Putin'e mi ait? Rusya'dan kara para mı aklıyorsunuz?" olduğunu belirten Gonçarov, açıklamalarına "Rusya'da da McDonalds'a böyle sorular soruyorlar mı acaba?" ifadesi ile devam etti.

Gonçarov, ayrıca Rus ABD'liler Kongresi (CRA) tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilen ve 'giderek kontrolden çıkan yeni Soğuk Savaş sürecini durdurmasının' talep edildiği mektubu paylaştı.

Gonçarov aralık ayında yaptığı bir açıklamada da McDonald's'a Rusya'da ayrıcalıklı davranılırken Teremok'un rekabetle mücadeleye girmek zorunda kaldığını ve bu şekilde Rus işletmelerin yok edilmeye çalışıldığını ifade etmişti.