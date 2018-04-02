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    S-400 Triumph air defense system during Victory military parade in Moscow

    'Türkiye'ye S-400 teslimatını 2020'ye kadar tamamlamak için çabalıyoruz'

    © Sputnik/ Alexandre Vilf
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın, S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, Türkiye'nin istediği gibi daha yakın bir zamanda teslim etmek konusunda elinden geleni yapmaya devam ettiğini söyledi.

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
    © AA/ Arda Küçükkaya
    Bozdağ: Trump 'Biz size Patriot verebiliriz' dedi
    Putin'in yardımcısı Uşakov, Türkiye'ye S-400 teslimatının planlanandan daha erken gerçekleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

    "Bildiğiniz gibi bunu Türk tarafı gündeme getirdi. (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov da bunun cevabını verdi. Bildiğim kadarıyla, Türkiye'nin bu istediğinin karşılanması için çaba harcayacağız."

    'ANKARA'NIN İSTEĞİ'

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır,
    © AA/ Yasin Öztürk
    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz
    Uşakov'un göndermede bulunduğu açıklamayı, Lavrov, 14 Mart'ta Moskova'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırlamasının ardından yapmıştı.

    Rus bakan, Ankara'nın istediği üzerine Türkiye'ye S-400 teslimatını hızlandıracaklarını söylemişti.

    4 BATARYA İÇİN 2.5 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

    Türkiye'nin anlaşma kapsamında 4 adet S-400 bataryası için Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödediği açıklanmıştı. Bu miktarın bir kısmının Rusya'dan alınan krediyle ödendiği belirtilmişti.

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
    © REUTERS/ Jussi Nukari/Lehtikuva
    Bozkır'dan yeni S-400 açıklaması: Anlaşma yapıldı, bırakmak söz konusu değil
    UÇANI KAÇANI VURUYOR

    Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanısıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

    Azami menzili 400 km, ulaşabildiği en yüksek irtifa 30 km olan bu sistem, ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

    TÜRKİYE İLK NATO ÜLKESİ OLACAK

    Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

    Etiketler:
    S-400, NATO, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Yuriy Uşakov, Türkiye, Rusya
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