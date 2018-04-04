Rusya: Skripal olayı NATO’nun savunma harcamalarını haklı çıkarmak için tasarlandı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının NATO’nun savunma harcamalarını haklı çıkarmak için tasarlandığını söyledi. Gruşko, Sputnik ve RT’nin Batı’da baskılara maruz kalmasının nedeninin de etkili çalışmaları olduğunu ifade etti.

Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Gruşko, Skripal olayı ile ilgili "Bence tüm bunlar planlanmış şeyler. Zira NATO üyesi ülkelerde kamuoyuna yapılan büyük harcamaların nereye gittiğini açıklamak gerekecek. Büyük harcamalar söz konusu. Bunların gerçekte işe yaraması için büyük bir düşman gerek. Bu nedenle İngiltere tarafından başlatılan bu provokasyon Rusofobiyi daha da körükleme amacına hizmet ediyor" dedi.

‘NATO BİNDİĞİ DALI KESTİ'

Gruşko, Rus diplomatların sınırdışı edildiği bir ortamda gelecek Rusya-NATO Konseyi'nin (NRC) toplanamayacağını söyledi.

Gruşko "7 kişi istenmeyen kişi ilan edildi. Brüksel 3 kişiye de vize vermeyeceğini duyurdu. NATO, diplomatlarımızı sınırdışı ederek, bindiği dalı kesti. Bu adım NATO Genel Sekreteri ve diğer yetkililerin NATO'nun siyasi diyalog istediği ve bu Konsey toplantılarının düzenli olarak yapılması yönündeki açıklamaları ile çelişiyor. Bu koşullar altında nasıl toplanılabilir?" ifadelerini kullandı.

‘NATO KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİ'

Gruşko açıklamalarına "NATO sınırlarımızdaki askeri varlığını arttırma konusunda kırmızı çizgiyi geçti. Sınırlarımızdaki durum çarpıcı şekilde değişti. Bu siyasetin yanı sıra askeri gelişim alanında da oldu. NATO geçmişte kalması gereken Soğuk Savaş yöntemlerine başvurdu ve bugün Rusya olmadan güvenliği sağlayamıyorlar" sözleriyle devam etti.

‘SKRİPAL OLAYI BİR PROVOKASYON'

"İngiltere'nin Skripal olayındaki tutumunun provokasyon olduğunu açık" diyen Gruşko şunları söyledi: "Konuyu alt üst ettiler, oluşturulan ideolojik kampanya ile normal, profesyonel bir diyalog ve gerçekte olanlar saf dışı bırakıyor. İngiltere hukuka uyarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması'ndaki hükümlere uymayı reddetti. Tüm bu işaretler, bunun Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri daha da kötüye götürmek, normalleşme sürecine dönmeyi zorlaştırmak, ortak çıkarlara dayalı işbirliğine gelişi önlemek için özel olarak yapılmış bir provokasyon olduğunu gösteriyor."

‘RUSYA İLE ULTİMATOM DİLİNDE KONUŞULMAYACAĞINI BİLMELİLERDİ'

Gruşko, Skripal olayı ile ilgili iddialarda bulunan Batı'nın Moskova ile ultimatom diliyle konuşulamayacağını biliyor olması gerektiğini vurguladı.

Gruşko, NATO'dan gelecek başka düşmanca adımlara Rusya'nın çıkarlarını korumak adına asimetrik yanıt vereceklerini ifade etti.

‘SPUTNİK VE RT'YE ETKİLİ ÇALIŞTIKLARI İÇİN BASKI YAPILIYOR'

Gruşko, Sputnik ve Russia Today'in Batı'da karşı karşıya kaldığı baskılara da değindi.

Gruşko "Sputnik ve Russia Today'i neden kapatıyorlar? Tek bir neden var. Zira bu basın kuruluşları etkili bir faaliyet gösteriyor, kamuoyunu gerçekten etkiliyor" dedi.

Skripallerin zehirlenmesinde Moskova'yı suçlayan İngiltere'ye destek veren NATO ve AB ülkeleri çok sayıda Rus diplomatı sınırdışı etti.