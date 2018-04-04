Gazprom–Snam toplantısında 'Türk Akımı' vurgusu

Gazprom Başkanı Aleksey Miller’in İtalyan gaz iletim şirketi Snam Genel Müdürü Marco Alvera ile yaptığı görüşmede Türk Akımı projesinin hayata geçirilmesi de dâhil olmak üzere taraflar arasında yapılacak işbirliği alternatiflerinin ele alındığı duyuruldu.

Rus enerji şirketi Gazprom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün Moskova’da Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Snam Genel Müdürü Marco Alvera arasında bir çalışma toplantısı gerçekleşti. Katılımcılar, Avrupa ülkelerinin kendi üretim hacmindeki düşüş koşullarında gaz ithalatı için yeni güvenilir güzergâhlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti” dendi.

Açıklama metninde ayrıca, “Taraflar, özellikle Gazprom'un ‘Türk Akımı’ projesinin hayata geçirilmesini göz önünde bulundurarak işbirliği için olası alternatifleri görüştü. Marco Alvera, Snam'ın Akdeniz ülkelerinde yeni gaz nakil güzergâhlarının oluşturulmasına katkıda bulunma niyeti hakkında Aleksey Miller’i bilgilendirdi” ifadelerine yer verildi.