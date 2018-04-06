Rusya: Suriye’nin geleceğiyle ilgili görüşmelere istisnasız tüm etnik ve mezhep grupları katılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde ve 30 Ocak Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ayrıca 4 Nisan Ankara’da yapılan Astana süreci garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin üçlü zirvesinden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak” Suriye krizine politik çözüm arayışıyla ilgili derin fikir alış verişinin gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamada, “Görüşmede Rusya tarafından, Suriye’nin geleceğini belirleme görüşmelerine ülke halkının istisnasız tüm etnik ve mezhepsel gruplarının katılması gerektiği yönünde ilkeli tutum doğrulandı” dendi.
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