Rusya: Suriye’nin geleceğiyle ilgili görüşmelere istisnasız tüm etnik ve mezhep grupları katılmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye’nin geleceğiyle ilgili görüşmelere, bu ülkede yaşayan tüm etnik ve mezhep gruplarının temsilcilerinin katılması gerektiğini belirtti.

© REUTERS/ Sergey Karpukhin Lavrov: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Bogdanov, ‘Devlet İnşaatı İçin’ hareketi lideri Luay Hüseyin başkanlığındaki Suriye muhalefeti heyetiyle görüştü. Heyette, başta Aleketi (Birlik) olmak üzere Suriyeli Kürtlerin kurduğu 4 partiden oluşan Kürt Ulusal Koalisyon’un temsilcileri de yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme sırasında, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde ve 30 Ocak Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ayrıca 4 Nisan Ankara’da yapılan Astana süreci garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin üçlü zirvesinden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak” Suriye krizine politik çözüm arayışıyla ilgili derin fikir alış verişinin gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmede Rusya tarafından, Suriye’nin geleceğini belirleme görüşmelerine ülke halkının istisnasız tüm etnik ve mezhepsel gruplarının katılması gerektiği yönünde ilkeli tutum doğrulandı” dendi.