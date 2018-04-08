Zaharova: ABD’nin yaptırımlarına verilecek yanıt üzerinde çalışılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırım kararına verilebilecek olası yanıtlardan bir liste oluşturulduğunu ve üzerinde çalışıldığını belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, Moskova’nın ABD’nin yeni yaptırımlarına verilecek olası yanıtların yer aldığı bir liste olduğunu ve listenin üzerinde çalışıldığını aktardı.

‘Rusya’nın ABD’nin yaptırımlarına ne şekilde yanıt verecek?’ sorusu karşısında Zaharova, “Yanıt verilecek. Bunu geleneksel olarak yapıyoruz, olası önlemlerden oluşan büyük bir liste var ve onun üzerinde çalışmalar sürüyor. Bununla ilgilenen kişiler var” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz cuma Rusya'ya yaptırımların kapsamını genişleten ABD, listeye Rus bürokrat ve işadamlarından oluşan 24 kişiyi ve 14 kuruluşu daha eklemiş, listeye Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller gibi isimler de yer almıştı.