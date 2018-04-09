Lavrov: Karabağ sorununun tarafları karşılıklı güvensizlikten vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni televizyon kanallarına verdiği röportajda Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununa değindi.

Lavrov, "En önemli şey, görüşmeler sırasında eskiden de olduğu gibi bazen ortaya çıkan güvensizlikten uzaklaşmak ve mevcut birçok gerçekçi, pragmatik fikirlere odaklanmak" diye konuştu.

Söz konusu fikirlerin ‘kâğıda dökülmesi' gerektiğine dikkat çeken Lavrov, Dağlık Karabağ sorununun çözümü amacıyla 2011'de düzenlenen Kazan zirvesiyle ilgili hazırlıkların yoğun bir şekilde yapıldığını, ayrıca bu sürece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk grubunun eşbaşkanlarının da katıldığını söyledi.

Rus diplomat, "Zirve sırasında bir takım ek konular ve değerlendirmeler ortaya çıktı. Böyle olabiliyor. Bundan çok büyük bir trajedi yapmıyoruz. Çalışmalar devam edecek. Sözüm ona Kazan belgesindeki içeriğin büyük bir kısmının hala güncel olduğundan eminim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"O yıllarda yapılan çalışmaların birikiminden hiçbir şeyin kayıp olmadığını düşünüyorum. Elbette, bu süre zarfında bazı yeni fikirler oluştu ve bu fikirleri eşbaşkanlar, taraflarla temaslarında ön plana çıkarılıyor."

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.