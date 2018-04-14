Rus Dışişleri: Uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden saldırıyı kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği füze saldırısını kınadı. Bakanlık, saldırının uluslararası hukukun temel ilkelerini sert biçimde ihlal ettiğini vurguladı.

Bakanlık, "Saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası hukukun temel ilkelerinin sert biçimde ihlali ve uzun yıllardır teröre karşı kararlı bir mücadele yürüten BM üyesi bir ülkenin egemenliğinin ihlalidir" ifadelerini kullandı.

'BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRIYORUZ'

"Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını talep ediyor ve BMGK üyeleriyle uluslararası toplumun tüm sorumlu ülkelerini yaşanan gelişmeyi gereken şekilde değerlendirmeye ve sorumsuz saldırgan eylemlerin tekrarlanmasına müsaade etmemeye davet ediyoruz" diye devam eden bakanlık, bu eylemlerin ABD ve müttefiklerinin Irak ve Libya'daki suç nitelikli maceraları sonucunda istikrarsızlaşan bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

'ABD VE MÜTTEFİKLERİ, CİHATÇILARA NEFES ALMA İMKANI SUNMAK İSTİYOR'

Saldırının zamanlamasına da dikkat çeken Rus Dışişleri şöyle devam etti:

"Saldırı, Suriye ordusunun IŞİD, Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) ve diğer terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğü bir dönemde geldi. Yani ABD ve müttefikleri, cihatçılara ve aşırılık yanlılarına nefes alma, örgütlerini yeniden düzenleme, Suriye'de akan kanını devam ettirme ve siyasi çözümü zorlaştırma imkanı vermek istiyor."

'BATI, CİHATÇILARLA BİRLİKTE SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR'

Bakanlık, Suriye'deki askeri varlıklarını cihatçıları yok etme gerekliliğiyle açıklamaya çalışan Batılı ülkelerin, gerçekteyse cihatçılarla birlikte Suriye'yi bölmeye çalıştığının altını çizdi.