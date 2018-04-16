Lavrov: Kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Duma'da değişiklikler yapmaya çalıştığımız yalan

Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Lavrov "Size garanti veriyorum, Rusya (olayın gerçekleştiği) bölgede hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.

Reuters'in aktardığına göre Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) ABD'li temsilcisi Kenneth Ward Rusya'nın ve alanda değişiklikler yapmış olabileceği suçlamasında bulunmuştu.

'TÜM KANITLAR BASINDAN VE SOSYAL MEDYADAN'

ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal saldırı iddialarını bahane ederek Suriye'yi vurmasını değerlendiren Lavrov "Başka ülkelerin liderleri söz konusu olunca nezaketsiz davranamam. Ama Fransa, İngiltere ve ABD liderlerinden bahsediyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu liderlerin dayanak aldığı tüm kanıtlar basın ve sosyal medyadan" dedi.

'BATI, YAPTIRIMLAR ÜZERİNDEN SOYKIRIM YÜRÜTÜYOR'

Lavrov "İlişkilerimiz Soğuk Savaş dönemindekinden kötü. Zira Soğuk Savaş döneminde iletişim kanalları vardı. Yaptırımlar üzerinden soykırım gibi gözüken Rusofobi takıntısı yoktu" dedi.

Lavrov, Batı'daki herkesin bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varmasını umduğunu söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'ın bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıklayacağını söylemişti.

Haley, BBC'ye yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la veya gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırı ile alakası olan Rus şirketlere karşı yaptırım uygulanacağını ifade etmişti.