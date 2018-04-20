Rusya: ABD'nin vizelerde çıkardığı zorluklar yüzünden iki ülke arasındaki uçuşlar durma noktasına gelebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya ile ABD arasındaki doğrudan uçuşların Washington’ın Rus vatandaşlarına 'vize ablukasına' devam etmesi nedeniyle tamamen durma noktasına gelebileceği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu durumun endişe verici olduğu açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların tamamen kalkabileceği ihtimalini dışlamıyoruz. Rusya ile ABD arasında düzenli uçuşlar düzenleyen tek havayolu şirketi olan Aeroflot uçuşları durdurmak zorunda kalabilir. Zira şirketin pilotları ABD'den vize alma konusunda zorluklarla karşılaşıyor" ifadeleri kullanıldı.

'VİZE BAŞVURUSU YAPMAK ANLAMSIZ HALE GELDİ'

"ABD tarafından Ağustos 2017'de 85 güne çıkarılan vize randevusu için bekleme süresi, son dönemde 250 güne çıkarıldı. Bu 8 ay demek. Diğer bir deyişle, vize başvurusu yapmak anlamsız bir hâl alıyor" ifadelerine de yer verilen açıklamada, Moskova'nın konsolosluklardaki personel eksikliği yüzünden Rus vatandaşlarına verdiği vizelerin sayısını düşürme çabasını şaşkınlıkla karşıladığı vurgulandı.

© AFP 2018 / CHRIS KLEPONIS ABD, Rusya'ya yaptırımları erteleme bildirimi gönderdi

Bakanlığın açıklamasında "Washington kasıtlı olarak vize ablukası uyguluyor. Bu Moskova'ya karşı bir başka baskı uygulama yöntemi. Rusya'nın bağımsız uluslararası politikası yüzünden Rus vatandaşları kasıtlı olarak hedef alınıyor. Bu da iş, kültürel, bilimsel amaçlı ziyaretleri, ailelerin ve arkadaşların ziyaretlerini genel anlamda tehlikeye sokuyor. ABD'li yetkililer Rus vatandaşlarının ziyaretleriyle Rusya karşıtı propagandanın ne kadar absürt olduğu konusunda ABD'lilerin gözlerini açmasından korkuyor. Bu nedenle de kasıtlı olarak iki halkın temaslarını engelliyor" sözlerine de yer verildi.

KREMLİN: ENDİŞE VERİCİ, SORUMLULUK ABD'YE AİT

Rus Dışişleri, ABD'nin vize alım sürelerinin uzatılmasını Rus diplomatların sınırdışı edilmesiyle açıkladığını, bu gelişmelerin bu adımı haklı çıkarmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada Rus Dışişleri'nin Rus pilotların vize almasında çıkarılan zorluklar konusundaki endişelerini paylaştıklarını ifade etti.

Peskov "Bu zorluklar kasıtlı olarak yaratılıyor. Bunu sorumluluğu da tamamen ABD'li meslektaşlarımızda" dedi.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, daha önce pilotların ABD'den vize alma konusunda zorluk yaşadığını bildirmişti.

Washington, Londra'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında Moskova'nın sorumlu olduğu iddialarına destek vermiş ve 60 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.