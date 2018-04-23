‘ABD ile siber güvenlik konularını görüşmeye hazırız’

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Yetkili Temsilcisi Andrey Krutskih, Rus yönetiminin ABD ile siber güvenlik konusunda her an görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration Rusya’ya karşı hazırlanan siber operasyon planı gün yüzüne çıktı

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Yetkili Temsilcisi Andrey Krutskih, Rus Kommersant gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın her an siber güvenlik konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Krutskih, "Yarın olsa bile görüşmeye hazırız, fakat görüşme ciddi olmalı ve iş konuşulmalı. Eğer beklememiz gerekirse, bekleriz, zırhlı trenimiz yan yola çekilmiş durumda" diye konuştu.

‘ABD RUSYA İLE SİBER GÜVENLİK HATTINI KULLANMIYOR'

Rus diplomat, Rusya ile ABD arasında siber güvenlik alanında 2013'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan özel iletişim hattının ABD tarafından kullanılmasa da hala faal durumda olduğunu söyledi.

Krutskih, "2013 anlaşmalarında öngörülen her şey hala yürürlükte. Bunlar çalışma kanalları. Fakat Amerikalılar, tarafımıza alenen yöneltilen suçlamalara rağmen bu kanalları devreye almıyor" ifadelerini kullandı.

Kanalların Rusya tarafından da devreye alınmadığına dikkat çeken Krutskih, "Bizim böyle bir ihtiyacımız olmadı. Tüm bu mekanizmalar, mevcut kurumların arasındaki olağan temaslarla çözülemeyecek olan kriz durumları için oluşturuldu" diye konuştu.

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Rusya'nın ABD ile seçimler dâhil olmak üzere siyasi süreçlere müdahale etmeme anlaşması üzerinde görüşmeye hazır olduğunu belirten Krutskih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ile (siyasi süreçlere) müdahale etmeme anlaşmasına gelince, durumu istikrara kavuşturabilecek ve oluşan çıkmazdan çıkılmasını sağlayacak her türlü fikirleri görüşmeye hazırız. Önerilerimizi daha geçen yıl Amerikan tarafına sunduk ve Cenevre'deki müzakereler kapsamında üzerinde görüşmeye hazırdık."