ATOR: Rus turistlerin Türkiye tatili taleplerinde çılgınca artış var

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, çok sayıda tur operatöründe Rus turistlerin Türkiye tatili taleplerinde geçen yıla kıyasla 2 kat artış olduğunu söyledi. Lomidze “Taleplerde çılgınca bir artış var” dedi.

© Fotoğraf : DHA Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısında yüzde 20 artış öngörülüyor

Basın toplantısında konuşan Lomidze "Bazı tur operatörlerinde yaz sezonu için Türkiye tatili taleplerinde çılgınca bir artış var. Talepler geçen yıla kıyasla 2 kat arttı" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE LİDER KONUMDA'

Lomidze, Türkiye'nin tatil güzergâhları arasında lider konumda olduğunu belirtti.

Lomidze'ye göre, Soçi, Yunanistan, Tunus ve İspanya da en çok tercih edilen güzergâhların arasında ilk beşte. İtalya, Bulgaristan ve Tayland da Rus turistlerin gitmeyi tercih ettiği güzergâhlardan.