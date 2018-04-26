Rusya: Türkiye'nin S-400'leri üçüncü ülkelere satma riski minimum seviyede

Antalya Havalimanı'nda dün başlayan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018'de Şugayev'e Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 sistemlerini üçüncü ülkelere satma riski bulunup bulunmadığı soruldu.

Riskin minimum seviyede olduğunu kaydeden Şugayev şu ifadeleri kullandı: "Hazır ürünü kopyalamak ve üretmek son derece zor. Rus ileri teknolojisi, Rusya'daki mevzuatlar tarafından güvenli bir şekilde korunuyor. Bu nedenle endişe duymak için bir sebep yok."