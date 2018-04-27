Rusya: Türkiye'nin, pazarını Rus et üreticilerine açmasını bekliyoruz

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, domates alınan Türk şirketlerinin listesinin genişletilmesine karşılık olarak, Türkiye'nin de kendi pazarını Rus et üreticilerine açmasını umduklarını söyledi.

Tkaçev, Rus tarım uzmanlarının Türkiye'de 24 Nisan'dan başlayarak yaptıkları incelemeler sonucunda 5 Türk şirketine daha ürettikleri domatesleri Rusya'ya ihraç etme izni verildiğini söyledi.

Rus Tarım Bakanı, "Buna karşılık olarak Rus et üreticilerinin de kendi ürünlerini Türkiye'ye gönderebilmelerini bekliyoruz" diye ekledi.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un 5 Türk şirketine daha ihracat izni vermesi ardından Rusya'nın ürünlerini aldığı Türk domates üreticilerinin sayısı 20'yi bulmuştu.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu domates, Moskova-Ankara ilişkileri açısından sembolik bir önem kazanmıştı.

İlişkilerin normalleşmeye başlaması ardından 2016'da Türk tarım sektörüne uygulanan yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılırken, domates alımı konusundaki yasak Kasım 2017'ye kadar sürmüştü.