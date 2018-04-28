Medvedev’den Amerikalılara bireysel yaptırım uygulama önerisi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, karşı yaptırımlar yasasının ABD vatandaşı olan her gerçek ve tüzel şahsa bireysel yaptırım uygulanmasına olanak tanıması gerektiğini belirtti.

Vesti v Subbotu (Cumartesi Haberleri) programında konuşan Medvedev, konuya ilişkin açıklamasında, "Onlar (Amerikalılar), sadece birileri hoşlarına gitmediği için vatandaşlarımıza yaptırım uygulama kararı alıyor, bizim de böyle bir hakkımız olmalı. Herhangi bir şirket mi hoşlarına gitmedi, bizim de böyle bir hakkımız olmalı" diye konuştu.

Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın onayına sunulan, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarına karşı yaptırımlar yasa tasarısını değerlendiren Medvedev, karşı yaptırımlar yasasının ABD vatandaşı olan her gerçek ve tüzel şahsa bireysel yaptırım uygulanmasına olanak tanıması gerektiğini kaydetti.

'KARARLAR OTOMATİK OLMAMALI'

"Bu anlamda kesinlikle simetrik bir tutum izleyeceğiz" diyen Medvedev, fakat bu tür kararların otomatik olmaması ve sektörleri tümüyle kapsamaması gerektiğinin altını çizdi.

Duma'nın oylamasına sunulan yasa tasarısında Rus hükümetine, muhtemel yaptırımlara Devlet Başkanı'nın kararıyla 16 farklı karşı yaptırım uygulama hakkı tanınıyor. Buna göre bazı ülkelerin tarım ürünleri, ilaç, tütün ürünleri ve alkol ithalatına, ayrıca nükleer enerji, roket motorları ve uçak inşa alanlarında işbirliğine yasak getirilebilir.