Lavrov Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşme hakkında bilgi verdiğini aktardı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Lavrov-Le Drian görüşmesi ile ilgili yayınladığı açıklamada, "Lavrov, Fransız mevkidaşına Suriye'deki çözüm sürecini destekleme amaçlı Astana sürecinin garantör ülkeleri olarak Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının Moskova'da 28 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantının ana sonuçları hakkında bilgi verdi. Bakanlar Suriye konulu temaslarını sürdürmeyi kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları bugün Moskova'da yaptıkları görüşmede Suriye çözüm sürecini ve Astana görüşmelerin 9. turu için hazırlıkları ele almıştı.