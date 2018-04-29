‘Rusya'nın İngiltere’deki 2017 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar saçma’

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz Sunday Times’ın yayınladığı ve ‘Rus bot hesaplarının’ İngiltere’de 2017’de yapılan seçimleri etkilediğinin ileri sürülen haberi ciddiyetten uzak ve saçma olarak niteledi.

Sunday Times'ın bugün yayınladığı ve ‘Rus bot hesaplarının' İngiltere'de 2017'de yapılan seçimleri etkilediği ileri süren haberi değerlendiren Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, "3 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçimlerin arifesinde yayınlanan bu haberler dikkatimizi çekti. Yalan haberler zaten beklenen bir şey. Bu mantığı anlıyoruz, Rusya, partiler arası çekişmelere çekilmeye, kısa süreli iç politik hedeflerde Rus kartı oynanmaya çalışılıyor. Bu ilk kez yapılan bir şey değil. Habere gelince, mantık açısından bakıldığında ciddiyetten uzak bir haber. Kökeni belli olmayan ve hiç kimsenin okumadığı birkaç bin ‘botun' (ülkede 17 milyondan fazla mevcut kullanıcı arasından) milyonlarca İngiliz'in fikrini ve seçimini bir şekilde etkileyebileceğini varsaymak saçma" açıklamasında bulundu.

'BELLİ Kİ İNGİLTERE BÖYLE BİR GÖRÜŞMEYE HAZIR DEĞİL'

İngiliz medyasının daha önce de Rusya'nın Brexit'i ve süreçten yana olan politikacıları desteklediğini yazdığına dikkat çeken Rus diplomatlar, bu yöndeki suçlamaları da ‘hikâye' olarak niteledi.

Açıklamada, "Aynı zamanda Londra'nın, (İngiltere) Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Aralık 2017'de (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede önerildiği gibi, Moskova'nın siber güvenlikle ilgili konuları resmî kanallar üzerinden tartışma konusundaki inatçı isteksizliği dikkat çekiyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Eğer uzmanlar müzakere masasına otururlarsa, o zaman görüşme ciddi ve ayrıntılı olacak, fakat belli ki İngiltere böyle bir görüşmeye hazır değil" ifadeleri kullanıldı.

‘RUSYA 2 AYDIR SKRİPALLER'E ULAŞAMIYOR'

Rus Büyükelçiliğinin açıklamasında ayrıca Salisbury'deki zehirlenme olayının ardından neredeyse 2 ay geçmiş olmasına rağmen Rusya'nın hala Sergey Skripal'e ve kızına ulaşamadığı ve bu durumun uluslararası hukukun bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklama metninde, "4 Mayıs'ta Sergey ve Yuliya Skripal'in zehirlendiği tarih üzerinden 2 ay geçmiş olacak. Rusya hala (zehirlenen) vatandaşlarına ulaşamıyor ve bu kişilerle ilgili hiçbir şey bilmiyor ki bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali" dendi.