‘Rusya'nın İngiltere’deki 2017 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar saçma’

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz Sunday Times’ın yayınladığı ve ‘Rus bot hesaplarının’ İngiltere’de 2017’de yapılan seçimleri etkilediğinin ileri sürülen haberi ciddiyetten uzak ve saçma olarak niteledi.
Sunday Times'ın bugün yayınladığı ve ‘Rus bot hesaplarının' İngiltere'de 2017'de yapılan seçimleri etkilediği ileri süren haberi değerlendiren Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, "3 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçimlerin arifesinde yayınlanan bu haberler dikkatimizi çekti. Yalan haberler zaten beklenen bir şey. Bu mantığı anlıyoruz, Rusya, partiler arası çekişmelere çekilmeye, kısa süreli iç politik hedeflerde Rus kartı oynanmaya çalışılıyor. Bu ilk kez yapılan bir şey değil. Habere gelince, mantık açısından bakıldığında ciddiyetten uzak bir haber. Kökeni belli olmayan ve hiç kimsenin okumadığı birkaç bin ‘botun' (ülkede 17 milyondan fazla mevcut kullanıcı arasından) milyonlarca İngiliz'in fikrini ve seçimini bir şekilde etkileyebileceğini varsaymak saçma" açıklamasında bulundu.
'BELLİ Kİ İNGİLTERE BÖYLE BİR GÖRÜŞMEYE HAZIR DEĞİL'
İngiliz medyasının daha önce de Rusya'nın Brexit'i ve süreçten yana olan politikacıları desteklediğini yazdığına dikkat çeken Rus diplomatlar, bu yöndeki suçlamaları da ‘hikâye' olarak niteledi.
Açıklamada, "Aynı zamanda Londra'nın, (İngiltere) Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a Aralık 2017'de (Rusya Dışişleri Bakanı) Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede önerildiği gibi, Moskova'nın siber güvenlikle ilgili konuları resmî kanallar üzerinden tartışma konusundaki inatçı isteksizliği dikkat çekiyor. Bu da anlaşılabilir bir şey. Eğer uzmanlar müzakere masasına otururlarsa, o zaman görüşme ciddi ve ayrıntılı olacak, fakat belli ki İngiltere böyle bir görüşmeye hazır değil" ifadeleri kullanıldı.
Rus Büyükelçiliğinin açıklamasında ayrıca Salisbury'deki zehirlenme olayının ardından neredeyse 2 ay geçmiş olmasına rağmen Rusya'nın hala Sergey Skripal'e ve kızına ulaşamadığı ve bu durumun uluslararası hukukun bir ihlali olduğu belirtildi.
Açıklama metninde, "4 Mayıs'ta Sergey ve Yuliya Skripal'in zehirlendiği tarih üzerinden 2 ay geçmiş olacak. Rusya hala (zehirlenen) vatandaşlarına ulaşamıyor ve bu kişilerle ilgili hiçbir şey bilmiyor ki bu, uluslararası hukukun ağır bir ihlali" dendi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)