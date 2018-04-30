8 yaşındaki çocuğun uzay resmine 'Olmamış' diyen öğretmene Roscosmos’tan yanıt: Yanılıyorsunuz

Rusya'da 12 Nisan Kozmonotlar Günü öncesinde bir öğretmen sınıfa uzayla ilgili resim yapma ödevi verdi. Maksim isimli 8 yaşındaki çocuk Güneş'in yanından geçen ve etrafı renkli yıldızlarla dolu bir Soyuz uzay aracı resmi yaptı. Ancak öğretmen resmi beğenmedi ve "Uzay böyle olmaz" diyip Maksim'den tekrar resim yapmasını istedi. Bu durumun oğlunu çok üzdüğünü gören baba ise uzayla ilgili gerçekten yetkin bir makama, Roscosmos'a danışma kararı aldı.

Roscosmos'tan gelen yanıtta "Konuyla ilgili detaylı bir yanıt vermek sayfalar alabilir. Ancak bununla ilgili kesinlikle söylenebilecek bir şey var: Öğretmen yanılıyor. Öğretmen fizik ve optik kurallarını göz önünde bulundurmamış. Maksim geniş renk spekturumunun etkisiyle oluşan ışık yansımasını, parlak renk tonlamasını çizmiş. İnsan gözü kırmızı, yeşil ve mavi gibi temel renkleri yalnızca beyaza dönüşmüş olarak görme imkanı verir" ifadeleri kullanıldı.

Roscosmos, Maksim'in Soyuz uzay aracını da gerektiği gibi çizdiğini belirtti.

Rusya'da şimdilerdeki uzun mayıs tatilinin sona ermesinin ardından Maksim ve ailesi verilen yanıtın bir nüshasını alıp okula götürmeyi planlıyor.