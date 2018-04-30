Kayıt
15:20 30 Nisan 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Uzay-uzayda yürüyüş-kozmonot

    8 yaşındaki çocuğun uzay resmine 'Olmamış' diyen öğretmene Roscosmos’tan yanıt: Yanılıyorsunuz

    © Fotoğraf : Roscosmos
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Rusya’da bir okulda Kozmonotlar Günü öncesinde uzayı resmeden 8 yaşındaki bir çocuğun resminin beğenilmemesinin ardından ailesi Rusya Federal Uzay Ajansı’na (Roscosmos) yazdı. Resmi gören Roscosmos, çocuğun çizdiği resmin doğru olduğunu, öğretmenin yanıldığı yanıtını verdi.

    Rusya'da 12 Nisan Kozmonotlar Günü öncesinde bir öğretmen sınıfa uzayla ilgili resim yapma ödevi verdi. Maksim isimli 8 yaşındaki çocuk Güneş'in yanından geçen ve etrafı renkli yıldızlarla dolu bir Soyuz uzay aracı resmi yaptı. Ancak öğretmen resmi beğenmedi ve "Uzay böyle olmaz" diyip Maksim'den tekrar resim yapmasını istedi. Bu durumun oğlunu çok üzdüğünü gören baba ise uzayla ilgili gerçekten yetkin bir makama, Roscosmos'a danışma kararı aldı.

    Roscosmos'tan gelen yanıtta "Konuyla ilgili detaylı bir yanıt vermek sayfalar alabilir. Ancak bununla ilgili kesinlikle söylenebilecek bir şey var: Öğretmen yanılıyor. Öğretmen fizik ve optik kurallarını göz önünde bulundurmamış. Maksim geniş renk spekturumunun etkisiyle oluşan ışık yansımasını, parlak renk tonlamasını çizmiş. İnsan gözü kırmızı, yeşil ve mavi gibi temel renkleri yalnızca beyaza dönüşmüş olarak görme imkanı verir" ifadeleri kullanıldı.

     

    Изумительно красивая фотография от космонавта Сергея Рязанского (@sergeyiss) с борта Международной космической станции. На этом снимке мы можем видеть бесконечное звездное небо и нашу ночную планету, окутанную лунным светом… A beautiful view of night planet Earth illuminated by the moonlight. Photo by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss) aboard the International Space Station. #космос #мкс #луна #земля #cosmos #space #iss #moon #earth #roscosmos #roscosmosofficial

    Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)'in paylaştığı bir gönderi (Eki 9, 2017 at 11:10öö PDT)

     

    Roscosmos, Maksim'in Soyuz uzay aracını da gerektiği gibi çizdiğini belirtti.

    Rusya'da şimdilerdeki uzun mayıs tatilinin sona ermesinin ardından Maksim ve ailesi verilen yanıtın bir nüshasını alıp okula götürmeyi planlıyor.

    Etiketler:
    uzay, Roscosmos
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Gelin, gelinlik, evlilik, nişan, nikah
    İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam