Gazprom, 15-23 Mayıs'ta Türkiye'ye Mavi Akım üzerinden gaz sevkiyatını durduracak

Bir Gazprom yetkilisinin Rus basınına yaptığı açıklamaya göre Rus gazını doğrudan Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım boru hattında 15-23 Mayıs tarihlerinde onarım çalışmaları yapılacak.

Türkiye, bu süre zarfında hat üzerinden gaz alımı yapamayacak.

Mavi Akım, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz nakletmeye yönelik Karadeniz geçişli bir boru hattı. Boru hattı, Rus Gazprom ve İtalyan ENI ortaklığıyla kurulan Hollanda merkezli Blue Stream Pipeline B.V. tarafından inşa edildi.

Yaklaşık 380 kilometresi Karadeniz altında kalmak üzere toplam 1213 kilometre uzunluğa sahip Mavi Akım, Şubat 2003'te hizmete girdi. Ankara ile Moskova arasında 1997 yılında imzalanan anlaşma, Türkiye'nin bu hat üzerinden yılda 16 milyar metreküp doğalgaz satın almasını öngörüyor.