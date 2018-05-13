İsrail’in Suriye’de imha ettiği Pantsir-S1’in fotoğrafı yayınlandı

Yayınlanan fotoğrafa ilişkin açıklamaya bakılacak olursa Suriye ordusunun envanterindeki Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1'in üzerinde mühimmat olmadığı anlaşılıyor.

Fotoğrafı paylaşan Kots, Pantsir S1'in üzerindeki yanık borulardan, içindeki tüm füzelerin kullanılmış olduğunun anlaşıldığını, ayrıca aracın radarının da savaşa hazır vaziyette olmadığını ifade etti.

Gazeteci Kots, "Aracın saldırıyı püskürtecek mühimmatı yoktu, doldurulmayı bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 Mayıs 2018

​Daha önce Panstir-S1'e yönelik saldırının, İsrail'in Suriye'deki 'İran'a ait askeri mevzileri' hedef aldığı saldırı kapsamında düzenlediği öğrenilmişti.

Olayı yorumlayan Rus askeri uzmanlar, Pantsir-S1 füze savunma sisteminin savaşa hazır durumda olmadığı için İsrail tarafından imha edilebildiğini açıklamıştı.

NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1 karadan havaya uçaksavar füze sistemleriyse tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1, savunulan hedefleri kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip.