Putin: Kalibr füzesi yüklü savaş gemileri, Akdeniz'de 7/24 nöbet tutacak

Soçi'de askeri üretim faaliyetlerinin ele alındığı bir toplantıda konuşan Putin, "Suriye'deki uluslararası teröristlerin saldırı tehdidinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış gemilerimiz, Akdeniz'de aralıksız olarak görev yapacak" dedi.

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Putin, başta Akdeniz, Kuzey Atlantik ve Asya-Pasifik olmak üzere son yıllarda Rus donanmasının varlık gösterdiği coğrafyanın belirgin şekilde genişlediğine dikkat çekti. Rus lider, donanmanın yüksek savaşa hazırlık durumunun ve etkinliğinin ülkenin ekonomik güvenliğinin sağlanması, stratejik eşitliğin korunması açısından en önemli faktör ve ulusal çıkarların gözetilmesi açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı.

'DONANMANIN NÜKLEER CAYDIRICILIĞINI ARTIRACAĞIZ'

Bu arada Putin, Rus donanmasının nükleer caydırıcılıktaki rolünü artırmak için stratejik nükleer kuvvetlerin deniz bileşenlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.