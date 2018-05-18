Rusya: OPCW'nin kimyasal saldırı iddialarına dair uzman raporu hayret verici

Rusya Savunma Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 15 Mayıs’ta yayınladığı ve 4 Şubat’ta Suriye’nin İdlib vilayetindeki Sarakib kentinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıya yönelik uzman raporunu hayret verici olarak nitelendirdi.

© AFP 2018 / BAS CZERWINSKI / ANP OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "OPCW'nin 15 Mayıs'ta yayınladığı, Sarakib'de 4 Şubat'ta gerçekleştirildiği iddia edilen ‘kimyasal saldırı'ya yönelik uzman raporundaki çıkarımlar büyük hayret verici. Raporda yaralanan Sarakib sakinlerinden bazılarında klor gazı zehirlenmesi izine rastlandığı belirtiliyor. Ancak bu çıkarım Skripal olayından sonra bilindik hale gelen ‘büyük ihtimalle' söylemiyle yapılıyor. Uzmanların kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgeye de, İdlib tamamen teröristlerin kontrolünde olduğu için gitmediği bildiriliyor " ifadeleri kullanıldı.

‘DUMA'DAKİ SALDIRIDA ŞAM'IN PARMAĞI OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK'

Bakanlığın açıklamasında, OPCW'nin Suriye hükümetinin nisan ayında Duma'da yapıldığı öne sürülen kimyasal saldırıya dahli olduğuna dair hiçbir kanıtı yok gibi göründüğü de vurgulandı.

© REUTERS / Hannah McKay Rus uzman: Skripal olayı ile ilgili OPWC’nin açıkladığı dozda A-234 kullanılsaydı tüm Salisbury ölürdü

Açıklamada Washington'ın OPCW'yi Suriye'ye baskı yapmak için kendi kontrolünde bir araca dönüştürmek istediği de ifade edildi.

ABD, İngiltere ve Fransa, Şam'ın Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Suriye'ye bombardıman düzenlemişti.

OPCW'nin raporunda Sarakib'de klor gazı kullanılmış olabileceği ifade edildi.

İngiltere'nin Salisbury semtinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı zehirlenmiş, ikilinin zehirlenmesinde hiçbir dayanak olmadan, ‘büyük ihtimalle' sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.