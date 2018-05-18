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    Rusya Savunma Bakanlığı'nda yangın

    Rusya: OPCW'nin kimyasal saldırı iddialarına dair uzman raporu hayret verici

    © REUTERS / Maxim Zmeyev
    Rusya
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    Rusya Savunma Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 15 Mayıs’ta yayınladığı ve 4 Şubat’ta Suriye’nin İdlib vilayetindeki Sarakib kentinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıya yönelik uzman raporunu hayret verici olarak nitelendirdi.

    OPCW
    © AFP 2018 / BAS CZERWINSKI / ANP
    OPCW, Skripal vakasında kullanılan kimyasalın miktarını belirleyemiyor
    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "OPCW'nin 15 Mayıs'ta yayınladığı, Sarakib'de 4 Şubat'ta gerçekleştirildiği iddia edilen ‘kimyasal saldırı'ya yönelik uzman raporundaki çıkarımlar büyük hayret verici. Raporda yaralanan Sarakib sakinlerinden bazılarında klor gazı zehirlenmesi izine rastlandığı belirtiliyor. Ancak bu çıkarım Skripal olayından sonra bilindik hale gelen ‘büyük ihtimalle' söylemiyle yapılıyor. Uzmanların kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgeye de, İdlib tamamen teröristlerin kontrolünde olduğu için gitmediği bildiriliyor " ifadeleri kullanıldı.

    ‘DUMA'DAKİ SALDIRIDA ŞAM'IN PARMAĞI OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK'

    Bakanlığın açıklamasında, OPCW'nin Suriye hükümetinin nisan ayında Duma'da yapıldığı öne sürülen kimyasal saldırıya dahli olduğuna dair hiçbir kanıtı yok gibi göründüğü de vurgulandı.

    Skripallerin en son yemek yediği Salisbury semtindeki Zizzi adlı restoran
    © REUTERS / Hannah McKay
    Rus uzman: Skripal olayı ile ilgili OPWC’nin açıkladığı dozda A-234 kullanılsaydı tüm Salisbury ölürdü
    ‘WASHINGTON, OPCW'Yİ ARAÇ HALİNE GETİRMEK İSTİYOR'

    Açıklamada Washington'ın OPCW'yi Suriye'ye baskı yapmak için kendi kontrolünde bir araca dönüştürmek istediği de ifade edildi.

    ABD, İngiltere ve Fransa, Şam'ın Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla Suriye'ye bombardıman düzenlemişti.

    OPCW'nin raporunda Sarakib'de klor gazı kullanılmış olabileceği ifade edildi.

    İngiltere'nin Salisbury semtinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı zehirlenmiş, ikilinin zehirlenmesinde hiçbir dayanak olmadan, ‘büyük ihtimalle' sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

    Etiketler:
    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Rusya Savunma Bakanlığı
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