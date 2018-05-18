'Putin, Erdoğan ve Ruhani, ağustos sonu veya eylül başında buluşabilir'

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye konulu üçlü zirve için ağustos sonu veya eylül başında bir araya gelebileceğini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasındaki üçüncü üçlü zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrentyev, "Şu anda tarih belirlenmedi ancak zirve ağustos sonu veya eylül başında yapılabilir" dedi.

Suriye'de ateşkesin garantörü olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri, daha önce 2 kere bir araya gelmişti. Moskova ve Ankara'da buluşan liderler, üçüncü görüşmeyi İran'ın başkenti Tahran'da yapılacak.