Putin'den yaptırımlara tepki: Herkes judo kurallarıyla futbol oynuyor

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Macron, 'FIFA Dünya Kupasına evsahipliği yapacak Rusya'ya uluslararası ilişkilerde judo esnekliği' çağrısı yaptı. Putin, ''Dünyada herkesin futbol oynarken judo kurallarını uyguladığı bir durum oluşuyor. Bu başlı başına bir kaos'' karşılığını verdi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) renkli konuşmalar ve tartışmalara sahne olurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin judo üzerinden futbol paslaşmalarına girdi.

Macron, dövüş sanatlarındaki ustalığıyla tanınan Putin'e uluslararası ilişkilerde 'judodaki gibi esnek olması' çağrısı yaptı. Putin ise Batılı ülkelerin yaptırım politikasını eleştirirken ''Herkes judo kurallarıyla futbol oynuyor'' dedi.

'KENDİ GÜCÜNÜ KONTROL ETMEYE DAYALI ESNEKLİK'

Macron şunları söyledi: ''Rusya şimdi FIFA Dünya Kupasına hazırlanıyor. Sayın Başkan, sevgili Vladimir, sizin judoya hayranlığınızı hepimiz biliyoruz. Kendi gücünü kontrol etmeye dayanıklı esnekliği, karakter iradesi ve karşındakine saygılı tavır gibi nitelikleri takdir ettiğinizi de biliyoruz. Haydi uluslararası arenada bunları rehber edinerek hareket edelim.''

'YAPTIRIM POLİTİKALARINIZ KAOS YARATTI'

Buna karşılık Putin, Batılı ülkelerin yaptırım politikaları yüzünden herkesin judo kurallarıyla futbol oynadığı bir durumun oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, "Dünyada herkesin futbol oynadığı, ancak bunu yaparken judo kurallarını uyguladığı bir durum oluşuyor. Ortaya çıkan bu ilginç oyun, ne futbol ne de judo; bu başlı başına bir kaos. Bu durum bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'yı dizginlemesinin nedenlerine de açıklık getiren Putin şunları söyledi:

'SAVUNMA TEKNOLOJİSİNDE RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKTIK'

''Rusya'yı dizginleme girişimlerinin nedenlerinden biri, savunma teknolojileri geliştirmemize engel olmak. Ancak tüm yaptırım politikalarına rağmen savunma teknolojileri alanında rakiplerimizi geride bıraktığımızı çok kısa süre önce gösterdik. Bu nedenle yaptırımlar anlamsız, ancak zararlı."