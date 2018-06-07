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    Gazprom

    Gazprom: Türkiye'ye Türk Akımı üzerinden gaz sevkiyatı 2019 sonuna kadar başlayacak

    © REUTERS / Maxim Zmeyev/File Photo
    Rusya
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    Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının 2019 sonuna kadar başlayacağını söyledi.

    Basın toplantısı düzenleyen Medvedev, "Türkiye'ye gaz sevkiyatı 2019'un sonuna kadar başlayacak. Kesin tarih, hem projenin deniz kısmının inşasına hem de Türk gaz dağıtım sisteminin hazırlık durumuna bağlı. Ancak 2019'da yüzde 100 başlayacak, bu konuda bir tereddüt yok" ifadelerini kullandı.

    Gazprom
    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    'SOFYA'NIN TÜRK AKIMI TALEBİ GÜNEY AKIM'DAKİ PİŞMANLIĞI YANSITIYOR'

    Medvedev, Bulgaristan'ın Türk Akımı'nın ikinci kolunu Karadeniz'in altından direkt olarak Bulgaristan'a yönlendirme talebi hakkında da konuştu.

    Sofya yönetiminin Güney Akım'da olduğu gibi Türk Akımı'nın ikinci kolunun doğrudan Bulgaristan'a bağlanması talebinde bulunduğunu aktaran Medvedev, "Şu anda bu konu gündemde değil. Sofya'nın talebi, daha önce inşası için her şey olan hazır olan Güney Akımı'nı fiilen bloke eden Bulgaristan'ın pişmanlığını yansıtıyor" dedi.

    'İKİNCİ KOL TÜRKİYE ÜZERİNDEN İLERLEYECEK'

    Sofya'nın bu talebi Türkiye ile Türk Akımı'nın ikinci kolunun kara kısmıyla ilgili hükümetlerarası protokol yaptıktan sonra ilettiğini kaydeden Medvedev, bu protokolde Rus ve Türk tarafının birtakım yükümlülükler üstlendiğinin altını çizerek kolun Türkiye üzerinden ilerleyeceğine işaret etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mayıs sonunda Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından "Rusya ve Türkiye, Türk Akımı'nın Bulgaristan üzerinden AB'ye uzanmasını öngören bir plan üzerinde çalışıyor" demişti.

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    Etiketler:
    Gazprom, Sofya, Bulgaristan, Rusya, Türkiye
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