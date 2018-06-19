Rusya: ABD'nin ek gümrük vergilerine, ek vergilerle karşılık vereceğiz

Maksim Oreşkin, ABD'nin, ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirmesine, Rusya'nın da en yakın zamanda 'denge getirecek önlemlerle' karşılık vereceğini belirtti.
Rus Ekonomi Bakanı, ABD'den ithaline ek vergi getirecekleri ürünleri belirlerken, bu ürünlerin benzerlerinin Rusya'da olması kriterini baz alacaklarını kaydetti.
Oreşkin ayrıca, ABD'den bazı ürünlerin ithaline ek vergi getirilmesinin Rusya'nın makro-ekonomik performansını etkilemeyeceğini vurguladı.
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