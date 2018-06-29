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16:23 29 Haziran 2018
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    Gazprom Şirketi. Aleksey Miller

    Miller: Türk Akımı'nın ikinci kolu Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’dan geçebilir

    © Sputnik /
    Rusya
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    Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın Türk Akımı doğalgaz boru hattının uzatılması için gaz nakil ağlarını geliştirme kararı aldıklarını belirtti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
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    Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının ikinci kolundan gelecek gazın, nakil altyapısını geliştirme kararı alan Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'dan geçebileceğini söyledi.

    Miller, "Türk Akımı boru hattının denizden geçen kısmı üzerinden nakledilecek gazın akış şeması ile ilgili olarak şu anda Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan, ulusal gaz nakil ağlarını geliştirme kararı aldı" diye konuştu.

    Miller, "Bulgaristan, ulusal gaz nakil ağının geliştirilmesi yönünde karar aldı. Konu, Bulgar gaz nakil operatörünün ve Bulgar akım düzenleyicinin sorumluluk alanında. Bu kararlar, Avrupa'da yürürlükte olan enerji yasalarına titizlikle uyularak alındı. Bu nedenle Türk Akımı, 2020'nin başlarında tam kapasiteyle çalışmaya başladıktan sonra bu boru hattı üzerinden gaz, sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gaz nakil sistemlerine ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

    Gazprom başkanı, "Kesin tarih telaffuz etmeyeceğim, fakat Türk Akımı'nın hem birinci, hem de ikinci kolu 2019'un sonuna kadar kesinlikle devreye alınacak" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Türk akımı, Gazprom, Aleksey Miller, Türkiye, Rusya
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