Putin: Elimizde Trump’la ilgili uygunsuz bir bilgi yok

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de dün görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi ile ilgili ellerinde şantaj yapmaya yarayacak uygunsuz bir belgenin olduğu iddiaları sorulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunları reddetti. Putin, Moskova’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğinin düşünülmesini ‘tamamen saçmalık’ olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Helsinki’de Trump’la yaptığı ilk bire bir görüşmenin ardından Fox News’ten Chris Wallace’a röportaj verdi. Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları sorulan Putin "Rusya topraklarından birilerinin ABD’deki seçimleri ve milyonlarca ABD’linin tercihini etkilediğine gerçekten inanıyor musunuz? Bu tamamen saçmalık" dedi.

Putin “Rusya bir devlet olarak bırakın seçimlere müdahale etmeyi, ABD’nin iç işlerine de asla müdahale etmedi” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Grigory Dukor Putin: Herkes Trump’ı işadamı sanıyor ama o artık bir politikacı

Putin’e bir süredir ortada dolanan ve Kremlin’in Trump’ın özel hayatına dair şantaj için kullanılabilecek belge ve görüntüler olduğu iddiaları da soruldu. Trump’ın görüşmede bu belgeler nedeniyle eleştirilerden kaçındığı iddiasına değinilen röportajda Rus lider, şunları söyledi: “İlişkilerimizi geliştirmenin bir yolunu bulmak için bir araya geldik. Trump ve ailesi hakkında hiçbir uygunsuz bilgimiz yok. Bunu söylerken Başkan Trump’ı aşağılamak istemiyorum, belki kulağa kaba gelebilir. Ancak başkanlığa adaylığını koymadan önce onunla ilgilenmiyorduk. Sadece zengin biriydi, ABD’de birçok zengin insan var. İnşaat işindeydi, güzellik yarışmaları organize ediyordu. Ama hayır, kimse onun başkanlığa adaylığını koyacağını düşünmezdi” dedi.

'TRUMP’A KARŞI BİR İZLEME FAALİYETİ YÜRÜTMEDİĞİMİZ AÇIK'

Rusya’nın istese dahi Trump’ı izlemek için yeterli kaynağı olmadığını belirten Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nun her yıl iş dünyasının önde gelen 500 ismini ağırladığını ve çoğunun bir iş adamı olarak Trump’tan çok daha güçlü olduğunu ifade etti.

Putin açıklamalarına “İstihbarat servisimizin bunların her birine karşı izleme faaliyeti yürüttüğünü düşünüyor musunuz gerçekten? Biz ABD gibi bunu yapmayız. Yeterli kaynağımız yok. Tam bir devlet kontrolü sağlamak için yeterli insan gücümüz yok. Bu bizim planlarımızın arasında değil. Sayın Trump’a karşı böyle bir şey yapmadığımız açık” sözleriyle devam etti.

© REUTERS / Lehtikuva/Jussi Nukari Putin: Trump’la görüşme ısınma niteliği taşımalıydı ama içeriği zengindi

Wallace, Putin’e Özel Savcı Robert Mueller’ın hazırladığı ve 12 Rus istihbarat üyesinin seçimlere müdahaleyle suçlandığı raporu uzattı. Putin, raporu eline almayıp Wallace’tan bir kenara koymasını istedi ve “Onunla hiç ilgilenmiyorum. Bunlar ABD içindeki siyasi oyunlar. Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri bu iç siyasi anlaşmazlıklara tutsak etmeyin. Bu ABD demokrasisi için gurur duyulacak bir şey değil, siyasi rekabette güvenlik güçlerinin kullanılması kabul edilemez” dedi.

Putin, Mueller’in daha önce 13 Rusya vatandaşı ve bir yemek şirketine yönelik suçlamalarının da ABD’de bir mahkemede incelendiğini ve seçimlere müdahale ettiklerine dair hiçbir kanıt bulunamadığını ekledi.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Lavrov, Putin-Trump görüşmesiyle ilgili konuştu: Süperden daha iyiydi

Wallace, 2000 yılından beri görevde olan Putin’e o tarihten beri nelerin değiştiğini sordu. “Benimle ilgili hiçbir şey değişmedi. Her zaman olduğum gibiyim” diyen Putin, Rusya’nın Batı’daki tavır değişikliğine, NATO’nun Avrupa’nın doğusundaki genişleme politikasına, ABD’nin anti balistik füze (ABM) anlaşmasından çekilmesine, NATO’nun 1999’daki Yugoslavya saldırısına, ABD yasalarını sınırötesine taşıyan Magnitskiy Yasası’na ve Ukrayna’da 2014’te yaşanan darbeye karşı reaksiyon göstermek zorunda kaldığını ifade etti.

'BANA BİR ŞEY OLDUĞU YOK, BATI’YA NE OLDU BİLMEK İSTERİM'

Putin “Ukrayna anayasasının ihlali pahasına hükümetin devrilmesini ve silahlı darbeyi organize eden biz değildik. Şehir meydanlarını dolduranlara kurabiye dağıtan biz değildik. Bana bir şey olduğu yok. Ama Batı’ya ne olduğunu bilmek isterim” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ‘Maydan’ olaylarında protestoculara kurabiye dağıtmıştı.

© AFP 2018 / Heikki Saukkomaa Rusya ve ABD için normalleşme umudu: Putin ve Trump birbirleri hakkında ne düşünüyor?

Trump’la görüşmesinin Batı’nın Rusya’yı izole etme çabalarında bir dönüm noktası olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Putin, bu girişimlerin zaten başarısız olduğunu ifade etti.

Putin Rusya’nın izole edilmek için fazla büyük bir ülke olduğunu vurguladı ve Batı ile Rusya arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için dünkü zirvenin iyi bir başlangıç olduğunu ekledi.