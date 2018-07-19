Uşakov: Putin, Erdoğan ve Ruhani yeni bir üçlü zirveye olumlu bakıyor, ancak net tarih yok

Uşakov "Net bir tarih yok, ancak konu hâlâ gündemde. Liderler böyle bir ihtimali konuştu ve hepsi buna olumlu yaklaşıyor" dedi.
Ankara'da Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Ankara ve İran liderleri Ankara'da üçlü zirve gerçekleştirmiş ve Suriye'yi konuşmuştu.
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bir sonraki üçlü zirvesi için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini ancak zirvenin ağustos sonunda ya da eylül ayında yapılabileceğini söylemişti.
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