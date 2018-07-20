Roskosmos'un ana enstitüsünde, yurtdışına bilgi sızdırıldığı şüphesiyle arama yapıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı'na (Roskosmos) bağlı ana enstitü olan Merkezi Makine İmalatı Araştırma Enstitüsü'nde, yurtdışına bilgi sızdırıldığı iddiaları nedeniyle arama yapıldığı belirtildi.

Roskosmos'tan yapılan açıklamaya göre Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) gerçekleştirdiği arama hakkında Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'e bilgi verilirken Rogozin, sürece azami destek sunma talimatı verdi.

Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar, FSB'nin sektörden onlarca kişiyi yabancı istihbarat kurumlarıyla işbirliği yaptığı ve özellikle hipersonik sistemler hakkında bilgi sızdırdığı şüphesiyle inceleme altına aldığını ifade etti.