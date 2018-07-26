Zaharova, ABD Dışişleri’nin ‘Kırım Bildirisi’ni değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımamayı ABD'nin resmi politikası olarak belirleyen resmi belge olan Kırım Bildirisi'ni yayınladı. Kırım Bildirisi'nin amacı, ABD'nin Kırım'a yönelik politikasının resmi kodifikasyonu.
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Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Halbuki İran nükleer programıyla ilgili ortak eylem planı ve Paris İklim Anlaşması da yakın zamana kadar ABD'nin resmi politikasıydı. Şahsen (eski ABD Başkanı Barack) Obama böyle karar vermişti. Ama sonra Trump aldı ve kararı değiştirdi. Bu ‘geleceği belirleyen bildirilerin' değerini biliriz" dedi.
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