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14:27 30 Temmuz 2018
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD'nin füze savunma sistemlerine rağmen, Rusya'nın bağımsızlığı korunacak

    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin farklı ülkelere konuşlandırdığı füze savunma sistemlerine rağmen, Rusya'nın bağımsızlığı ve egemenliğini gerektiği gibi korumaya devam edeceklerini söyledi.

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS / Darren Ornitz
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    Klyazma kentinde gerçekleştirilen bir gençlik eğitimi forumunda konuşan Lavrov "Dünyada ne olursa olsun, devletimizin, halkımızın güvenliği ve bağımsızlığımız gerektiği en iyi şekilde korunacak. Bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce birçok kez tekrarladı. Size bunu ülkemiz ve ordumuzda gerçekleşen somut değişiklikler doğrultusunda garanti ediyorum" ifadelerini kullandı.

    'ABD VE DİĞER ÜLKELERİN OLASI ASKERİ PLANLARINDAN HABERDARIZ'

    Lavrov, ABD ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri planlarından kesinlikle haberdar olduklarını ifade etti.

    Rus Dışişleri Bakanı,  ABD'nin başka ülkeleri Rus silahlarını satın almaktan vazgeçmeye zorlamasının öngörülemezlik ve kriz potansiyeli taşıdığını ifade etti.

    Lavrov "Dünyanın yükselen ekonomileri, yükselen etki merkezleri gelişirken birilerinin engelleriyle karşılaşacakları, kendi gelişim yollarının zan altında bırakılacağı düşüncesiyle barışmak istemiyorlar. Kimle ticaret yapacaklarının bir baskı ve ültimatom konusu olmasını istemiyorlar. Bu durum Türkiye, Endonezya ve Hindistan'a Rus silahlarının sevkiyatında gerçekleşiyor. Washington açıkça bu alandaki anlaşmalardan vazgeçilmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

    'DİPLOMASİ KÜLTÜRÜNÜN YERİNİ ÜLTİMATOM KÜLTÜRÜ ALDI'

    BRICS, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin
    © REUTERS / Gianluigi Guercia
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    Lavrov, diplomasi ve diyalog kültürünün yerini ültimatom ve baskı kültürünün almasının, kriz ve öngörülemezlik potansiyeli yarattığını da vurguladı.

    Lavrov "Batı'nın dünyadaki etkisinin azalması, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) veya ŞİÖ'ye (Şanghay İşbirliği Örgütü) üye ülkelerin etkisinin artması, kendi etki alanları azalan tarafların karşı koymasına yol açıyor. Bu süreç kriz ve anlaşmazlıklara yol açacaktır" dedi.Lavrov, uluslararası politikada eski güç merkezlerinin çok kutuplu bir dünyanın oluşmasına karşı çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ekledi.

    Lavrov "Çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi, bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz" dedi.

    Yeni dünya sistemi sürecinin Çin ve Hindistan gibi yeni ekonomi merkezlerinin ortaya çıkmasıyla başladığını belirten Lavrov, bunda Rusya'nın kendi kökleri, medeniyet kimliğinden çekinmeyi bırakmasının da etkili olduğunu kaydetti.

    Lavrov, yeni bir dünya düzeninin oluşmasında Birleşmiş Milletler'in (BM) özel önem arz ettiğini kaydetti.

    'ABD, İNTERNETTE KURAL OLUŞTURULMASINI ÖNLÜYOR'

    Lavrov, ABD'nin, BM'nin siber alemde sorumlu davranış kurallarını geliştirmesini önlediğini de ifade etti.

    Lavrov "Uzun zamandır BM'ye siber alemde sorumlu davranış kuralları geliştirilmesini teklif ediyoruz. Bu alanda belli kurallar yok. Buna karşı çıkan ülke ise ABD. Bu şaşırtıcı değil, çünkü ABD internet yönetiminde genel anlamda hakim bir konumda" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Çokkutupluluk, İnternet, Bağımsızlık, Diplomasi, ültimatom, Füze savunma sistemi, BM, ŞİÖ, BRICS, Sergey Lavrov, Klyazma, Türkiye, ABD, Rusya
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