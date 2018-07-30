Rusya: ABD, Astana formatının önemini küçümsemeye çalışıyor

© REUTERS / Sergei Karpukhin Astana formatındaki görüşmelerin 10. turu Soçi'de başladı

Zaharova, "ABD'nin kendi temsilcilerini Soçi'ye göndermeyi reddetmesini, Astana formatının önemini küçümseme, Washington'un Suriye yönünde kendi kontrolü altına alma gücünde olmadığı arabuluculuk çabalarının uygulanmasını gözden düşürme çabası olarak görüyoruz" diye açıkladı.

ABD'nin, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya destek bahanesiyle Cenevre platformunu ön plana çıkarma çağrısının, Mistura'nın Soçi'deki etkinliğe katılımı dikkate alınırsa "çok gülünç göründüğünü" kaydeden Zaharova, "Biz her zaman, Astana platformunun hiçbir şekilde Cenevre'nin alternatifi olmadığının ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak gerçekten bu yoldaki ilerlemeye yardımcı olma amacını taşıdığının altını çizdik" dedi.