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17:33 02 Ağustos 2018
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in limuzini Aurus Senat

    ‘Kortej projesi kapsamında üretilen motosiklet Putin’in garajına 2019’da girebilir’

    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in göreve başlama töreninde kullandığı, Aurus Senat’ın üretildiği ‘Kortej’ projesi kapsamında bir motosikletin geliştirildiği, motosikletin Rus liderin garajına gelecek yıl girebileceği belirtildi.

    Putin'in limuzi
    © AFP 2018 / Sergei Savostyanov
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    Sputnik'e konuşan Rus güvenlik güçleri arasından bir kaynak, ‘Kortej' projesi kapsamında bir motosikletin üretim aşamasında olduğunu ve 2019 yılında Putin'in garajına girebileceğini söyledi.

    Rus savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, proje kapsamında üretilen motorun ‘İj' markası ile piyasaya sürüleceğini, yurtdışında da satışa sunulacağını söylemişti. Çemezov, motosikletin prototipinin hazır olduğunu, ancak henüz testlerden geçmediğini ve tüm güvenlik koşullarını sağlayacak şekilde düzenleneceğini ifade etmişti.

    Putin, 7 Mayıs'ta 4. dönem başkanlığı için gerçekleştirilecek yemin töreninin yapılacağı Andreyevskiy salonuna 'Kortej' projesi kapsamında yapılan ve şimdiye kadar hakkındaki her şey gizli tutulan yerli ve zırhlı limuzinle gelmişti.

    'Kortej' projesi kapsamında üretilen ‘Aurus Senat'ın yanı sıra Kommendant ve Arsenal isimli iki farklı araç daha geliştirildi. Sadece Putin'in kullanımında olmayacak araçlar, ‘Aurus' markası altında başka pazarlara da sunulacak. Marka bu ay Moskova'da yapılacak bir otomobil fuarında da geniş kapsamlı bir şekilde tanıtılacak.

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    Etiketler:
    Aurus Senat, Vladimir Putin, Sergey Çemezov, Moskova
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