Zaharova: Rusya, BMGK'nın Kuzey Kore'yle ilgili kararını ihlal etmiyor

Rusya'nın Kuzey Kore vatandaşlarına çalışma izni vererek BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ettiği iddialarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın böyle bir ihlalde bulunmadığını söyledi.

ABD'de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdığı haberinde BMGK kararından sonra 10 binden fazla Kuzey Kore vatandaşının Rusya'da çalışma izni aldığını ve böylelikle kararın ihlal edildiğini yazmıştı.

WSJ'nin iddiasına yanıt veren Zaharova, "Kararın ilgili maddesine göre hiçbir BM üyesi, Kuzey Kore vatandaşlarına çalışma izni veremeyecek. Ancak bu hüküm, istihdam sözleşmeleri BMGK kararının alındığı tarihten önce akdedilen çalışma izinlerini kapsamıyor" dedi.

BMGK kararının 11 Eylül 2017'de alındığını anımsatan Zaharova, "Rusya İçişleri Bakanlığı, yalnızca istihdam sözleşmeleri bu tarihten önce akdedilen kişilere izin verilmesine dönük çalışmalar yapıyor" diye ekledi.